مقاومت، یک پهپاد اسرائیلی را در جنوب لبنان سرنگون کرد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی، یک پهپاد اسرائیلی از نوع «هرمس ۴۵۰ - زیک» را هنگام پرواز بر فراز چند شهرک در شهرستان صور در جنوب لبنان سرنگون کرد.

حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقاومت، یک پهپاد متعلق به ارتش دشمن اسرائیلی از نوع «هرمس ۴۵۰ - زیک» را در آسمان منطقه صور - الحوش با موشک زمین به هوا ساقط کرده است.

در این بیانیه تأکید شده که این عملیات در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و تجاوز به حریم هوایی لبنان، انجام شده است.

حمله مقاومت به تجمع نظامیان اسرائیلی

حزب‌الله همچنین اعلام کرد در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل و حمله به غیرنظامیان در شهرک تولین، رزمندگان مقاومت اسلامی تجمعی از نیروهای ارتش اسرائیل را در شهرک القنطره با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده و اصابت مستقیم، ثبت کرده‌اند.

ادامه تجاوزات اسرائیل به جنوب لبنان

در مقابل، ارتش اسرائیل همچنان به نقض توافق آتش‌بس ادامه می‌دهد؛ این نقض‌ها شامل حملات هوایی و توپخانه‌ای، عملیات انفجار و تخریب منازل در جنوب لبنان و همچنین پرواز پهپادهای شناسایی بر فراز چندین منطقه لبنانی است.

اسرائیل، مجموعه‌ای از حملات هوایی با جنگنده‌ها و پهپادها علیه جنوب لبنان انجام داد و منزلی را در شهرک تولین در شهرستان مرجعیون هدف قرار داد. پس از آن، حمله دوم به همان شهرک و حمله دیگری به شهرک خربه سلم انجام شد.

تخریب خانه‌ها و گلوله‌باران مناطق مرزی

نیروهای اسرائیلی همچنین عملیات انفجار و تخریب را در شهرک‌های حانین، عیناتا، الخیام و بنت جبیل انجام دادند.

شهر بنت جبیل و شهرک القنطره نیز هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای اسرائیل قرار گرفتند.

شهادت دو نفر در تولین

وزارت بهداشت عمومی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد حمله اسرائیل به شهرک تولین در شهرستان مرجعیون به شهادت دو نفر منجر شده است.

