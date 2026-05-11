به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ افکار عمومی یمن در انتظار نتایج طولانیترین دور مذاکرات میان صنعاء و ریاض از یک سو و میان صنعاء و طرفهای یمنی وابسته به ائتلاف سعودی از سوی دیگر است؛ مذاکراتی که با حمایت سازمان ملل برگزار میشود و بر سرنوشت اسرا و بازداشتشدگان همه طرفها تمرکز دارد. تحولات ژئوپلیتیکی اخیر منطقه نیز بار دیگر نقشه راه سازمان ملل برای صلح در یمن را به مرکز توجه بازگردانده و عربستان را واداشته است از طریق یک کمیته نظامی در این مذاکرات مشارکت کند.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در حالی که برخی ناظران در صنعاء عقبنشینی عربستان از مواضع قبلی را اقدامی مثبت میدانند که میتواند به حل برخی پروندههای انسانی و حرکت به سوی مذاکرات سیاسی کمک کند، «ابوبکر القربی» وزیر خارجه پیشین یمن، اعلام کرد که مذاکرات اَمان پیشرفت قابل توجهی در اجرای تفاهمات مسقط درباره آزادی اسرا داشته است. او در پیامی در شبکه «ایکس» نوشت که اجرای مرحله نخست نقشه راه شامل آزادی ۲۹۰۰ اسیر از دو طرف خواهد بود و پس از آن دو مرحله دیگر برای رسیدن به توافق سیاسی جامع اجرا میشود.
در همین حال، با افزایش مطالبات مردمی برای حل پرونده حقوق و دستمزدها که سالهاست بدون نتیجه مانده، منابع مختلف به روزنامه «الاخبار» گفتهاند که مذاکرات تحت نظارت دفتر «هانس گروندبرگ» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن همچنان تنها بر پرونده اسرا و بازداشتشدگان متمرکز است.
این منابع علت تأخیر در اجرای توافق تبادل اسرا ــ که شامل حدود ۱۷۰۰ اسیر وابسته به صنعاء و حدود ۱۲۳۰ اسیر وابسته به طرفهای یمنی نزدیک به ائتلاف سعودی، بهعلاوه اسرای سعودی و سودانی میشود ــ را تأخیر برخی طرفها در ارائه فهرست اسرا عنوان کردهاند. به گفته این منابع، توافق تبادل اسرا در آستانه نهایی شدن قرار دارد، مگر آنکه اتفاق غیرمنتظرهای رخ دهد؛ آن هم در شرایطی که برخی جریانها تلاش میکنند این روند را با شکست روبهرو کنند.
رسانههای نزدیک به دولت مستقر در عدن نیز از نزدیک بودن توافق نهایی درباره اسرا خبر دادهاند، اما حزب «اصلاح» از طریق رسانهها و فعالان وابسته به خود، پیام مخالفت با هرگونه توافق را منتشر کرده است. فعالان نزدیک به این حزب مدعی شدهاند که از سرنوشت «محمد قحطان» یکی از رهبران این حزب، اطلاعی ندارند؛ در حالی که برخی منابع تأکید میکنند او در حمله هوایی عربستان به ساختمانی که در آن نگهداری میشد، کشته شده است.
در واکنش به این موضوع، «ازال الجاوی» سیاستمدار یمنی در شبکه «ایکس» نوشت که حزب اصلاح از سرنوشت محمد قحطان آگاه است و او در سال ۲۰۱۵ همراه چهار نفر دیگر در حمله هوایی عربستان کشته شده است. وی استفاده از این پرونده برای به شکست کشاندن توافق تبادل اسرا را نشانهای از عدم تمایل حزب اصلاح به اجرای روند صلح دانست.
چهارشنبه گذشته نیز «هادی هیج» عضو هیئت مذاکرهکننده نزدیک به حزب اصلاح در مذاکرات اردن از امضای توافق تبادل اسرا و بازداشتشدگان خودداری کرد و امضای توافق را به روشن شدن سرنوشت محمد قحطان مشروط دانست. این مسئله با دخالت عربستان و سازمان ملل روبهرو شد و در نهایت ریاض دیروز هرگونه اظهار نظر درباره این پرونده را ممنوع کرد.
منابع نزدیک به دولت عدن گفتهاند که هیئت مذاکرهکننده این دولت در اردن دستور مستقیم از عربستان دریافت کرده تا درباره سرنوشت قحطان هیچ اظهارنظری نکند. دفتر هانس گروندبرگ نیز از ارائه هرگونه اطلاعات درباره این اسیر خودداری کرده و اعلام کرده است که عدم انتشار اطلاعات با هدف حفاظت از روند مذاکرات، بازداشتشدگان و خانوادههای آنان انجام میشود.
