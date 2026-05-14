به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت یمن با دولت عدن وابسته به ائتلاف سعودی، بزرگ ترین توافق تبادل اسرا در تاریخ پرونده اسیران در یمن را امضا کرد. این توافق در جریان مذاکرات برگزارشده در شهر «امان» پایتخت اردن، حاصل شده است و آزادی حدود ۱۷۲۸ اسیر از دو طرف را در بر می‌گیرد.

عبدالقادر المرتضی، رئیس هیأت مذاکره کننده دولت یمن در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: به لطف خدا، امروز دور جدید مذاکرات مربوط به پرونده اسرا در پایتخت اردن به پایان رسید و با امضای فهرست اسامی اسرا و بازداشت‌شدگان همراه بود.

وی توضیح داد که این فهرست شامل ۱۱۰۰ اسیر و بازداشت‌شده از طرف دولت یمن و ۵۸۰ نفر از طرف مقابل است که در میان آنان هفت اسیر سعودی و ۲۰ اسیر سودانی نیز حضور دارند.

مرتضی همچنین اعلام کرد اجرای این توافق پس از تکمیل مراحل مربوط به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ انجام خواهد شد.

«هانس گروندبرگ» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن نیز این توافق را لحظه‌ای امیدبخش برای هزاران یمنی که سال‌ها در انتظار بازگشت عزیزانشان بوده‌اند، توصیف کرد.

او تأکید کرد که آنچه به دست آمده، نشانه‌ای روشن از کارآمدی مذاکرات جدی و مستمر است. مشارکت طرف‌ها در گفت‌وگو می‌تواند به تحقق اولویت‌های فوری انسانی و ایجاد اعتماد لازم برای حمایت از روند صلح فراگیر کمک کند.

پیش‌تر نیز در اواخر دسامبر سال گذشته، توافقی اولیه در شهر «مسقط» پایتخت عمان با نظارت سازمان ملل امضا شده بود که بر اساس آن قرار بود حدود ۳ هزار اسیر از طرف‌های مختلف یمنی آزاد شوند.

آخرین توافق تبادل اسرا میان دولت یمن و دولت عدن وابسته به ائتلاف سعودی در آوریل ۲۰۲۳ اجرا شد که طی آن حدود ۹۰۰ اسیر و بازداشت‌شده از دو طرف از جمله شهروندانی از عربستان و سودان، با میانجی‌گری سازمان ملل و پس از مذاکراتی در سوئیس آزاد شدند.

