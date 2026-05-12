به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در میان ادیان آسمانی، موارد مشترکی وجود دارد که می‌توان آن را از «مشترکات ادیان توحیدی» در طول تاریخ دانست، این باورهای دینی به بیان‌های مختلف در تمامی اندیشه‌های الهی وجود داشته و هم‌اکنون می‌توان در کتاب‌های آسمانی مانند تورات، انجیل، همچنین قرآن کریم و منابع روایی نمونه‌هایی از این اندیشه‌های مشترک ادیان را یافت. بررسی این اندیشه‌های مشترک ادیان، در کنار دلایل دیگری که در کتاب و کلام بزرگان دین بیان شده است، می‌تواند نشانه‌ای از الهی بودن اندیشه‌های شیعی را نمایان کند. در این بررسی برخی از باورهای شیعی و نمونه‌های از آن در کتاب‌های آسمانی ادیان توحیدی بررسی می‌شود. روشن است که برای هر کدام از این اندیشه‌های شیعی، دلایل متعدد درون دینی و برون دینی بیان شده و آنچه بیان می‌شود، می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای در کنار آن دلایل، مورد بررسی قرار گیرد.

«توسل» به‌عنوان یکی از مسلمات دین اسلام در نزد همه مسلمین، به جز وهابیت، پذیرفته شده و همه مسلمین در همه فرقه‌های اسلامی به شیوه‌های مختلف به بزرگان دین خود توسل می‌کنند و ایشان را واسطه درخواست خود از خدا می‌دانند. در این میان تنها فرقه وهابیت بدون توجه به ده‌ها دلیل قرآنی و روایی در منابع مختلف اسلامی، توسل را نافی توحید دانسته و با این تصور اشتباه، به مذمت توسل‌کنندگان می‌پردازد. این در حالی است که در اندیشه‌های دینی ادیان توحیدی مانند مسیحیت و یهودیت، «توسل» و واسطه قراردادن حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع) همچنین برخی از بزرگان دین برای درخواست حاجت خود، امری پسندیده محسوب می‌شود و نمونه‌هایی از آن را می‌توان در منابع ادیان توحیدی یافت.

در کتاب توارت و در «باب هشتم از سِفر خروج»، توسل فرعون به حضرت موسی(ع) برای برداشتن عذاب، در «سِفر اعداد» توسط به حضرت موسی(ع) برای نجات قوم بنی اسرائیل از مارهای سمی، به‌عنوان نمونه‌هایی از توسل به حضرت موسی(ع) بیان شده است. همچنین در کتاب «سموئیل» از توسل قوم بنی‌اسرائیل به این عالم برجسته مذهب یهودیت در داستان کفران بنی اسرائیل سخن به میان آمده است: « آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ گفتند: «در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ، ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ کن تا نمیریم... سموئیل به آنان گفت: نترسید! درست است که کار بدی کرده‌اید، ولی شما بعد از این با تمام وجود، خدا را پرستش کنید و به هیچ وجه از او روی گردان نشوید»

در کتاب شریف انجیل، علاوه بر موارد مختلف توسل به حضرت عیسی(ع)، در کتاب «رساله یعقوب» از توسل به کشیشان نیز سخن گفته شده است: «هرگاه شخصی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا کنند و او را به نام خداوند، با روغن تدهین (مالش دادن با روغن) کنند و دعای‌شان مریضان را شفا خواهد بخشید، و خدا او را خواهد برخیزانید و اگر گناه کرده باشد، از او آمرزیده خواهد شد»

در بخش‌های بعدی این نوشته، دیگر موارد مشترک اعتقادی میان ادیان توحیدی و اندیشه های شیعی بررسی می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ ابنا

