به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش اول این نوشته، ویژگیهای مشترک میان جانشینان رسولان الهی در ادیان توحیدی مسیحیت و اسلام، همچنین شباهت آن با اندیشههای شیعی مورد بررسی قرار گرفت.
آنچه در این بررسی قابل توجه است این است که در بررسی منابع مسیحی و اسلامی، شباهتهای فراوانی در سیر زندگی و سرنوشت میان جناب «پطرس»، که در منابع عربی و اسلامی با نام «شمعون» شناخته میشود و حضرت امیرالمومنین(ع) بهعنوان جانشینان بلافصل دو پیامبر الهی دیده میشود.
براساس فرازهایی از کتاب «عهد جدید» از جمله انجیل متی و انجیل مقرس، جناب «پطرس»، اولین مرد ایمانآورنده به حضرت عیسی(ع) بعد از جناب مریم(س)، نزدیکترین فرد به ایشان، شاخصترین شاگرد جناب مسیح(ع) و صاحب معجزههای مختلف در طول زندگی بوده است بهگونهای که در فرازهای مختلفی از انجیلها، نام ایشان مقدم بر نام همه شاگردان حضرت عیسی(ع) بیان شده است. براساس منابع اسلامی نیز، امام علی(ع)، نخستین مرد ایمانآورنده به پیامبر(ص) بعد از جناب خدیجه(س)، نزدیکترین فرد به ایشان، برجستهترین شاگرد رسول اکرم(ص) و صاحب کرامتها و معجزات مختلف بودهاند که بیان آنها، موضوع این نوشته نیست.
تاکید چندین باره حضرت عیسی(ع) بر جانشینی جناب «پطرس» مانند آنچه در بخشهایی از انجیل متی یا انجیل یوحنا آمده و تاکیدات مکرر رسول اکرم(ص) در سخنان خود بر جانشینی امیرالمومنین(ع) از موارد دیگر این شباهت است.
در منابع مسیحی، «پولَس»، اگرچه در سخنانی که از وی در کتاب «رساله پولس به غلاطیان»، بهعنوان بخشی از عهد جدید، نقل شده است، جناب پطرس را یکی از ارکان مسیحیت و جانشین حضرت عیسی(ع) معرفی میکند، اما خود به مخالفت با او میپردازد و زمینهساز تفکیک دین مسیحیت به دو شاخه پروتستان و کاتولیک میشود. همانگونه که در هزاران حدیث نقل شده از منابع اسلامی توسط صحابه، امام علی(ع) بهعنوان جانشین پیامبر اسلام(ص) معرفی شدهاند، اما با مخالفت، اسلام به دو شاخه کلی تشیع و تسنن تقسیم شد.
در فرازی از انجیل متی، در مذمت افرادی که از حواریون حضرت عیسی (ع) بودن، اما عامل انحراف در دین شدند، این عبارت نقل شده که در روز قیامت، حضرت مسیح(ع) درباره آنان میفرماید: «هرگز شما را نشاختم! ای بدکاران از من دور شوید» در منابع اسلامی نیز روایات فراوانی درباره غاصبان حق امامت از رسول خدا(ص) و عذاب آنان در روز قیامت بیان شده که بهعنوان نمونه میتوان به روایات صحیح بخاری مراجعه کرد.
«پولس» اصالتی یهودی داشت که در منابع مختلف مسیحی از جمله کتاب قاموس کتاب مقدس، بهعنوان عامل تعقیب، بازداشت و شکنجه مسیحیان معرفی شده است. اعتقاد ناگهانی او به مسیحیت که به گفته خودش براساس یک رویا و بدون باور قلبی بود و تغییر نام او از «شائول» به «پولس»، همچنین ویژگیهای شخصیتی او مانند داشتن خشم و غصب فراوان با مخالفان خود، همچنین بدعتگذاری در دین مسیحیت همانند آنچه که با عنوان «اجتهاد در مقابل نص» در منابع اسلامی شناخته میشود، نشانههای فراوانی از شباهت او را به برخی از صحابه دوران پیامبر(ص) را بیان میکند که امکان بررسی همه آنها در این نوشته نیست.
سید علیاصغر حسینی/ ابنا
