به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر پیشاور پاکستان میزبان گردهمایی باشکوه شهادت حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (ره) بود. هزاران نفر از پیروان جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی در کنار علما، شخصیت‌های برجسته شیعه و سنی و دیپلمات‌های ایرانی، در حوزه علمیه شهید عارف‌حسین الحسینی پیشاور گرد هم آمدند تا یاد و خاطره رهبر شهید امت را گرامی بدارند.

این مراسم، صحنه‌ای کم‌نظیر از همبستگی، همدلی و نمایش وحدت میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی در ایالت خیبر پختو نخوا در رثای رهبر شهید امت بود.

سخنرانان این گردهمایی بر محورهایی چون وحدت امت اسلامی، مقابله با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل، ادامه راه مقاومت، حمایت از جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر مشترکات میان شیعه و سنی تأکید کردند.

بسیاری از سخنرانان، شهادت «شهید امت» آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای را نقطه‌ای تاریخی برای همگرایی بیشتر جریان‌های اسلامی دانسته و تأکید کردند که دشمنان اسلام تلاش داشتند امت اسلامی را دچار تفرقه سازند، اما این شهادت، برعکس موجب اتحاد بیشتر مسلمانان شده است.

سناتور راجا ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، اظهار داشت: شهادت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای، امت را متحد کرده است و امروز شیعه و سنی در کنار یکدیگر در برابر پروژه‌های استکباری ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: آمریکا و اسرائیل تلاش دارند امت اسلامی را به اختلافات داخلی مشغول سازند، اما محور مقاومت و جریان وحدت اسلامی اجازه تحقق این اهداف را نخواهد داد.

رئیس وحدت مسلمین پاکستان همچنین بر ضرورت وحدت عملی میان مذاهب اسلامی و مقابله با سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» تأکید کرد.

فرهنگ عاشورا؛ الگوی مقاومت امت اسلامی در برابر تجاوز دشمن

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امین شهیدی، رئیس امت واحده پاکستان نیز در سخنان خود، این اجتماع را نماد بیداری اسلامی و نشانه زنده بودن اندیشه وحدت‌گرایانه در پاکستان دانست.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: راه مقاومت با شهادت رهبران متوقف نمی‌شود و امت اسلامی باید با الهام از فرهنگ عاشورا و مقاومت، در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی کند.

این عالم برجسته دینی بر ضرورت همکاری میان علمای شیعه و سنی و حفظ فضای برادری در پاکستان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید افتخار حسین نقوی، رئیس بنیاد امام خمینی(ره) نیز با اشاره به نقش تاریخی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان فلسطین و دفاع از امت اسلامی گفت: امروز مسئله وحدت، یک ضرورت راهبردی برای جهان اسلام است.

وی در ادامه افزود: دشمنان اسلام تلاش می‌کنند با استفاده از ابزار رسانه، اختلافات مذهبی را تشدید کنند، اما اجتماعاتی مانند این کنفرانس نشان می‌دهد که امت اسلامی همچنان حول محور مقاومت و دفاع از مقدسات متحد است.

علی بنفشه‌خواه، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در پیشاور از حضور گسترده مردم و علما قدردانی کرد و این اجتماع را بیانگر عمق روابط معنوی و فکری میان ملت‌های ایران و پاکستان دانست.

وی تأکید کرد: غافل از این موضوع بودند که تفکر و باورهای مقاومت، مبتنی بر دکترین دین مبین اسلام در پوست و خون مردم ایران و رزمندگان ما نهادینه شده و جریان دارد. خون پاک رهبر شهید ما، مایه آگاهی و روشنگری در میان امت اسلامی شد.

سرکنسول ایران اشاره کرد: دشمن بداند ملت مسلمان ایران در برابر جنایات دشمن کوتاه نیامده و تا آخر ایستاده است. امروز ایران از هر زمان دیگری مصمم‌تر است تا دست اجانب از جمله آمریکای جنایتکار را از منطقه و خلیج فارس کوتاه نماید.

بنفشه‌خواه تأکید داشت: امروز همه ما به این یقین رسیده‌ایم که کشورهای اسلامی نیازی به پایگاه‌های نظامی آمریکایی و حضور نیروهای نظامی و مزدوران بیگانه غربی برای برقراری امنیت قرضی در سرزمین‌های خود ندارند.

وحدت اسلامی؛ راهبرد ضروری در شرایط کنونی

در این اجتماع، شماری از سخنرانان اهل سنت نیز حضور داشتند و بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان و مقابله با افراط‌گرایی و فتنه‌های فرقه‌ای تأکید کردند.

سخنرانان اهل سنت، مسئله فلسطین، دفاع از مقدسات اسلامی و مقابله با سلطه آمریکا و اسرائیل را از مسائل مشترک امت اسلامی دانسته و خواستار همگرایی بیشتر میان جریان‌های اسلامی شدند.

فضای این گردهمایی با شعارهای وحدت‌آفرین، حمایت از مقاومت اسلامی، محکومیت سیاست‌های آمریکا و اسرائیل و تجلیل از شهدا همراه بود.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن تصاویر رهبران مقاومت و پرچم‌های اسلامی، بر ادامه راه شهدا و حفظ وحدت اسلامی تأکید کردند.

