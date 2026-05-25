کنفرانس «شهید امت» در کویته پاکستان برگزار شد/ علمای شیعه و سنی: خون رهبر شهید مرز بین حق و باطل را روشن کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت «اتحاد امت فورم بلوچستان»، کنفرانس «تکریم شهدا و شهید امت» در شهر کویته پاکستان برگزار شد. در این مراسم، علمای کرام، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی، بزرگان قبایل، جوانان و اقشار مختلف مردم به‌صورت گسترده شرکت کردند.

در این کنفرانس، به شهدایی که برای دفاع از پاکستان، امت اسلامی، اسلام و امنیت و ثبات کشور جان خود را فدا کرده‌اند، ادای احترام باشکوهی صورت گرفت.

در این کنفرانس شخصیت‌های برجسته مذهبی و سیاسی از جمله علامه محمد امین شهیدی، سید ناصر عباس شیرازی (مسئول ارشد مرکزی مجلس وحدت مسلمین پاکستان)، امام جمعه کویته علامه سید هاشم موسوی، علامه غلام حسنین وجدانی، برادر محمد تقی (از رهبران مرکزی تحریک بیداری امت مصطفیٰ)، علامه مقصود علی دومکی، علامه کاظم بهجتی و دیگر شخصیت‌ها سخنرانی کردند.

شهدا؛ سرمایه ملت‌ها و ضامن بقای امت

سخنرانان در بیانات خود اظهار داشتند که شهدا سرمایه ملت‌ها و ضامن بقای امت هستند. آنان گفتند که رهبر شهید با خون پاک خود مرز روشنی میان حق و باطل ترسیم کرد و راه عزت، غیرت، استقلال و مقاومت را به امت اسلامی نشان داد. همچنین تأکید کردند که فداکاری‌های شهدا متعلق به یک گروه یا مذهب خاص نیست، بلکه سرمایه مشترک تمام امت اسلامی است.

علامه شهیدی: زنده نگه داشتن یاد شهدا، تجدید پیمان با مقاومت است

علامه محمد امین شهیدی در سخنان خود ابراز داشت: زنده نگه داشتن یاد شهدا در حقیقت تجدید پیمان با اندیشه مقاومت و استقامت است. وی افزود که قدرت‌های استکباری تلاش می‌کنند میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند، اما امت اسلامی با الهام از راه شهدا، متحد و بیدار باقی خواهد ماند.

سید ناصر عباس شیرازی: شهید خامنه‌ای با «سجیل» فیل‌های ابرهه را شکست داد

سید ناصر عباس شیرازی گفت: مبارزه رهبر شهید بر اساس آموزه‌های قرآن کریم بود و ایشان با نصرت الهی و «سجیل» توانستند فیل‌های ابرهه زمان را شکست دهند.

برادر محمد تقی: اجتماع مینار پاکستان تجدید عهد با رهبر شهید است

برادر محمد تقی اظهار داشت: اجتماع بزرگ مینار پاکستان، تجدید عهدی با رهبر شهید است. وی همچنین حادثه تروریستی کویته و شهادت دردناک انسان‌های بی‌گناه را محکوم کرده و خواستار اقدامات عملی و جدی برای تأمین امنیت مردم شد.

علامه سید هاشم موسوی: رهبر شهید زینت پیشانی امت اسلامی است

علامه سید هاشم موسوی گفت: رهبر شهید زینت پیشانی امت اسلامی است. وی افزود که خون شهدا نقشه‌های دشمنان اسلام را نقش بر آب کرده و امروز نیز جریان‌های مقاومت از افکار و آرمان‌های شهدا الهام و قدرت می‌گیرند.

علامه مقصود علی دومکی: قیام لله امام خمینی(ره) به جنبش جهانی تبدیل شده است

علامه مقصود علی دومکی در سخنان خود بیان داشت: رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) راه «قیام لله» را برگزیدند و امروز نهضت ایشان به یک جنبش جهانی و انقلابی تبدیل شده است. وی افزود که افکار رهبر شهید همچون نوری برای ملت‌های جهان روشنی‌بخش است و اهل ایمان با قدرت ایمان در برابر لشکرهای دشمن ایستادگی کرده و آمریکا و اسرائیل را با شکست و ذلت مواجه ساختند.

علامه کاظم بهجتی: رهبر شهید الگویی برای امت اسلامی است

علامه کاظم بهجتی گفت: رهبر شهید الگویی برای امت اسلامی است. وی افزود که شخصیت‌هایی همچون شهید عبدالعلی مزاری، آیت‌الله العظمیٰ محقق کابلی و آیت‌الله العظمیٰ اسحاق فیاض افتخار قوم هزاره هستند. او تأکید کرد که آشنا ساختن نسل جوان با سیره، شخصیت و فداکاری‌های رهبر شهید، از نیازهای اساسی زمان حاضر است.

در پایان این کنفرانس، برای علو درجات شهدای امت اسلامی، شهدای پاکستان و شهید امت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای، همچنین برای امنیت و سلامتی پاکستان، وحدت امت اسلامی و نابودی تروریسم دعای ویژه‌ای انجام شد.

