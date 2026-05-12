ویدیو | جشن مسلمانان بیرمنگام انگلیس در پی سقوط حزب استارمر!

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۴
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان بیرمنگام پس از از دست رفتن کنترل شورای شهر توسط حزب کارگر، به رهبری نخستوزیر کییر استارمر، و پیروزی ۱۳ نامزد مستقل در انتخابات محلی، این نتیجه را نشانهای از تغییر توازن سیاسی و واکنشی به مواضع حزب کارگر، بهویژه درباره غزه، ارزیابی و آن را جشن گرفتند. مسلمانان بریتانیا حزب کارگر را در پی موضعش در قبال جنگ غزه تحریم کرده بودند.این حزب در انتخابات محلی اخیر، بیش از ۱۱۰۰ کرسی شوراهای محلی را در سراسر انگلستان از دست داد و کنترل چندین شورای محلی را که برای دههها در اختیار داشت، واگذار کرد.
