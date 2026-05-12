فرمانده عملیات کربلا: هیچ نیرو یا پادگان اسرائیلی در صحرای نجف وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ فرمانده عملیات کربلا اعلام کرد در حال حاضر هیچ نیرو یا پادگان متعلق به رژیم صهیونیستی در صحرای نجف وجود ندارد.

پیشتر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که رژیم صهیونیستی با اطلاع آمریکا، یک پایگاه نظامی مخفی در صحرای عراق برای پشتیبانی از حملات متجاوزانه خود علیه ایران تأسیس کرده است.

این روزنامه به نقل از این منابع نوشت که یک چوپان در اوایل ماه مارس گزارش داد شاهد فعالیت‌های نظامی غیرمعمول در این منطقه، از جمله پروازهای بالگرد بوده و ارتش عراق نیرویی را برای بررسی به منطقه اعزام کرده است.

در همین رابطه، فرمانده عملیات کربلا در عراق به الجزیره گفت: در حال حاضر هیچ نیرو یا پادگان اسرائیلی در صحرای نجف وجود ندارد. نیرویی که در ماه مارس در صحرای نجف بود اسرائیلی بود و بیش از ۴۸ ساعت در آنجا نبود.

سرلشکر «تحسین الخفاجی»، مدیر رسانه‌ای وزارت دفاع عراق نیز، وجود هرگونه پایگاه نظامی اسرائیلی در صحرای عراق را تکذیب کرد، اما احتمال مشاهده سربازانی در منطقه النخیب که به زبان عربی شکسته صحبت می‌کردند را رد نکرد.

سرلشکر الخفاجی روز سه‌شنبه (۱۲ مه ۲۰۲۶) به شبکه رسانه‌ای رووداو گفت: «یک هیئت نظامی بعدازظهر امروز از صحرای النخیب، واقع در بین استان‌های انبار و نجف، بازدید کرد تا گزارش‌های مربوط به وجود یک پایگاه اسرائیلی در آنجا را بررسی کند.»

سرلشکر الخفاجی جزئیات یک حادثه «مرموز» در این منطقه را بازگو کرد و گفت: «در ۳ مارس، اطلاعاتی مبنی بر حضور مردان مسلحی که به زبان عربی شکسته صحبت می‌کردند، دریافت کردیم. روز بعد، هنگامی که نیروهای فرماندهی عملیات کربلا به محل رفتند، هدف حمله هوایی قرار گرفتند که منجر به کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.»

الخفاجی افزود: «در ۵ مارس، نیروهای ما به همان مکان بازگشتند، اما چیزی پیدا نکردیم. ممکن است به دلیل درگیری‌های جاری بین ایران، آمریکا و اسرائیل، نیروی کمی در آنجا حضور داشته باشد، اما ما با اطمینان تأیید می‌کنیم که هیچ پایگاه نظامی در آن منطقه وجود ندارد.»

پیش از این در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی‌ بر تأسیس یک پایگاه نظامی مخفی رژیم صهیونیستی در عراق، سازمان الحشد الشعبی امروز (سه‌شنبه) از آغاز عملیاتی نظامی در صحرای نجف و کربلا خبر داد.

تیم رسانه‌ای امنیتی وابسته به فرماندهی عملیات مشترک عراق عصر دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ پایگاه یا نیروی غیرمجازی در خاک عراق وجود ندارد.

در این بیانیه آمده است که این پرونده به حادثه‌ای مربوط می‌شود که در پنج مارس ۲۰۲۶ رخ داد؛ زمانی که نیروی امنیتی عراقی از فرماندهی عملیات کربلا و نجف با نیروهای ناشناس و غیرمجاز که توسط هواپیما پشتیبانی می‌شدند، درگیر شد که منجر به کشته شدن یک عضو نیروهای امنیتی و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

........

پایان پیام/ ۲۱۸