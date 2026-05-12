داعش مسئولیت کشته شدن ۲ سرباز سوری را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ داعش امروز (سهشنبه) در بیانیهای اعلام کرد مسئولیت حملهای را که منجر به کشته شدن ۲ تن از سربازان ارتش سوریه شده است، بر عهده میگیرد.
رویترز در این باره نوشت: حملهای که روز دوشنبه در استان الحسکه در شمال شرقی سوریه رخ داد، نشان دهنده ادامه تهدید داعش در زمانی است که احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس موقت دولت سوریه، تقریبا یک سال و نیم پس از سقوط دولت بشار اسد، به دنبال تقویت کنترل دولت بر کشور است.
خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) نیز اعلام کرد در حمله افراد ناشناس به یک اتوبوس در حومه الحسکه، دو سرباز ارتش سوریه کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.
داعش در بیانیهای کوتاه که توسط خبرگزاری اعماق منتشر شد، اعلام کرد که عناصرش ۶ عضو ارتش سوریه را در جریان یک کمین در همان منطقه، کشته و یا زخمی کردهاند.
.....
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما