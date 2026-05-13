به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه ایران، رویکرد زیاده‌خواهانه و لفاظی‌های تهدید و تحریک‌آمیز طرف آمریکایی و فقدان حسن‌نیت و عدم صداقت آمریکا را مهمترین مانع برای پایان قطعی جنگ و دستیابی به توافق احتمالی دانست.

«آندریاس موتزفلت کراویک» معاون وزیر امور خارجه نروژ که در راس هیاتی دیپلماتیک برای رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده است، عصر امروز سه‌شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار، روابط دوجانبه ایران ـ نروژ و جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن و آخرین وضعیت روند مذاکرات اسلام‌آباد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عراقچی همچنین تاکید کرد: عامل و منشاء اصلی وضعیت جاری در تنگه هرمز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و متعقاب آن نقض مکرر آتش‌بس با تداوم محاصره بنادر دریایی ایران است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رایزنی‌های ایران برای تدوین ترتیبات اجرایی برای تقویت و تسهیل تردد امن در تنگه هرمز در تطابق با حقوق بین‌الملل افزود: ایران به عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز در حال رایزنی و مشورت جهت تدوین مقررات مربوط به ترتیبات مرتبط با تنگه هرمز وفق حقوق بین‌الملل است.

معاون وزیر امور خارجه نروژ با ارائه گزارشی از دیدارها و مذاکرات خود با مقام‌های وزارت خارجه کشورمان و همچنین مذاکراتش با مقام‌های پاکستان و عمان، بر ضرورت برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه و تلاش برای صیانت از حقوق بین‌الملل تاکید کرد و آمادگی کشورش را برای مساعدت و تقویت دیپلماسی و همچنین مشورت در زمینه ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست اعلام کرد .

معاون وزیر امور خارجه نروژ همچنین در دیدارهای جداگانه با مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی، کاظم غریب‌آبادی معاون حقویی و بین‌المللی و سعید خطیب‌زاده رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در خصوص موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی و برخی مسائل دوجانبه گفتگو و رایزنی کرد.

