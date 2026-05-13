نامه دبیرکل حزب موتلفه به رئیس جمهور چین:

حق پیگیری حقوقی و مقابله با عاملان جنایت، برای ایران محفوظ است

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۰
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور چین، با محور قرار دادن دیدار پیش‌ِرو با دونالد ترامپ، از پکن خواست در برابر سیاست‌های آمریکا موضع‌گیری کرده و مطالبات ایران را در این مذاکرات مطرح کند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به شی جین پینگ، دبیرکل حزب کمونیست چین، با اشاره به دیدار پیشِ روی او با دونالد ترامپ، ضمن محکوم کردن شدید عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار طرح چهار اولویت اساسی از سوی چین در این دیدار شد.

امانی در این نامه، ترامپ را جنایتکار جنگی خوانده و اعلام کرده است که از دید ملت ایران، خون رهبر معظم انقلاب اسلامی، سرداران و دانشمندان این سرزمین بر دستان او است.

 وی تأکید کرد: ایران حق، تعقیب قانونی و انتقام از عاملان این جنایت‌ها را غیرقابل انکار می‌داند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی همچنین بر لزوم دریافت غرامت جنگی از آمریکا، بازگشت کامل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، و تثبیت امنیت تنگه هرمز به مثابه تابعی از امنیت ملی ایران تأکید و هشدار داد: هرگونه بازگشت به سیاست فشار حداکثری با پاسخ قاطع روبه‌رو خواهد شد.

در بخش دیگری از این نامه، امانی از چین به عنوان شریک راهبردی، خواسته است تا در دیدار با ترامپ در برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا ایستادگی کرده و خواستار لغو تحریم‌های غیرقانونی شود.

امانی در پایان با تأکید بر اراده پولادین ملت ایران و پیروزی نهایی این اراده ملی، خواستار انتقال روشن اقتدار و مطالبات، ملت ایران به طرف آمریکایی از سوی شی جین پینگ شده است.

