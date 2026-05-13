به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عملیاتهای روز گذشته مقاومت اسلامی از گسترش آشکار دامنه درگیری در محورهای غربی و مرکزی جنوب لبنان حکایت داشت؛ درگیریهایی که از الناقوره و البیاضه تا حولا، الطیبه، رشاف و القوزح امتداد یافت و حتی به اطراف رود دیرسریان و پایگاه تازهتأسیس بلاط نیز رسید.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، منطقه البیاضه در محور غربی به یکی از مهمترین کانونهای درگیری تبدیل شد. در این منطقه یک تانک «مرکاوا» ارتش رژیم صهیونیستی با موشک هدایتشونده هدف قرار گرفت و نیروهای صهیونیست مستقر در چند خانه نیز با پهپادهای انتحاری مورد حمله قرار گرفتند.
همچنین اطراف بندر الناقوره شاهد حملهای با استفاده از دستهای از پهپادهای انتحاری بود که تجمع نظامیان صهیونیست را در دو مرحله هدف قرار داد.
حملات گسترده در محور مرکزی
در محور مرکزی نیز عملیاتها در اطراف حولا و خربه المناره متمرکز بود. مقاومت در این مناطق از پهپادهای انتحاری برای هدف قرار دادن یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و یک تانک مرکاوا این رژیم، استفاده کرد.
علاوه بر این، نیروهای مستقر در یکی از خانهها نیز با موشک هدایتشونده هدف قرار گرفتند. در شهرک الطیبه نیز حملات مکرری علیه تانکهای مرکاوا با استفاده از سلاح مناسب توصیف شد، انجام گرفت.
حملات همچنین به مناطق رشاف و القوزح کشیده شد؛ جایی که تجمع نیروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی با شلیک موشک و پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفت. پایگاه تازهتأسیس بلاط و اطراف رود دیرسریان نیز زیر آتش حملات موشکی قرار داشتند.
تغییر الگوی نبرد
عملیاتهای اخیر نشاندهنده تنوع قابل توجه در تاکتیکها و تسلیحات مورد استفاده مقاومت اسلامی لبنان از موشکهای هدایتشونده و حملات موشکی گرفته تا پهپادهای انتحاری تکی و حملات گروهی پهپادی است.
این روند نشان میدهد مقاومت بهسمت الگوی جنگی حرکت کرده که در آن حملات دقیق زمینی با عملیات هوایی پهپادی ترکیب شده و همزمان چند محور میدانی تحت فشار قرار میگیرد.
روایت متفاوت مقاومت از میدان نبرد
در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی تلاش میکند با انتشار تصاویر استقرار تانکهای خود در اطراف رود لیطانی، پیشروی میدانی در جنوب لبنان را برجسته کند، مقاومت تصاویر دیگری منتشر کرده که حمله به خودروهای نظامی و محل استقرار و اختفای نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف رودخانه و میان جنگلها را نشان میدهد.
این تصاویر با روایت رسمی ارتش رژیم صهیونیستی در تضاد است؛ روایتی که در داخل سرزمینهای اشغالی با انتقادهای رسانهای و مردمی فزاینده بهویژه به دلیل خسارتهایی که حملات پهپادی مقاومت ایجاد کردهاند، روبهرو شده است.
نگرانی فزاینده در شمال سرزمینهای اشغالی
رسانههای عبریزبان از وقوع دهها حادثه امنیتی در مرزهای شمالی و پایگاههای ارتش رژیم صهیونیتسی در یک روز خبر دادهاند؛ هرچند جزئیات و میزان خسارتها تحت سانسور نظامی قرار گرفته است.
گزارشهای رسانههای عبری نشان میدهد که عملیاتهای مقاومت، تأثیر روانی و میدانی قابلتوجهی بر جبهه شمالی رژیم صهیونیستی گذاشته و ناتوانی ارتش این رژیم در مهار تهدید پهپادهای تهاجمی بیش از گذشته آشکار شده است.
تحلیلگران و مقامهای نظامی رژیم صهیونیستی نیز اذعان کردهاند که حزبالله توانسته نوعی جنگ فرسایشی روزانه را بر ارتش و شهرکهای شمالی این رژیم، تحمیل کند.
اظهارات شهرکنشینان صهیونیست نیز از کاهش شدید احساس امنیت حکایت دارد. یکی از ساکنان شهر «کریاتشمونه» در شمال سرزمیناشغالی، وضعیت فعلی را همزیستی اجباری با بحران توصیف کرده و گفته است که پهپادها حالا در خانهها را میزنند؛ عبارتی که نشان میدهد تهدید از مرزهای نظامی عبور کرده و به زندگی روزمره شهرکنشینان صهیونیست رسیده است.
