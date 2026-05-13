به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جدیدترین ارزیابی اطلاعاتی آمریکا گزارش میدهد که ایران به 90درصد از سایتها، موشکها و لانچرهای خود، دسترسی عملیاتی دارد. اما آمریکا بخش زیادی از موشکهای پاتریوت و تاماهاک خود را مصرف کرده است.
نیویورکتایمز در آخرین مقاله خود بر اساس ارزیابیهای اطلاعاتی ایالاتمتحده گزارش داد: «ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد ایران قابلیتهای موشکی قابلتوجهی را حفظ کرده است»
دادههای محرمانه دراینباره میگویند: «ایران به ۳۰ سایت از ۳۳ سایت موشکی خود در امتداد تنگه هرمز دسترسی عملیاتی دارد و این نشان میدهد که ارتش این کشور همچنان بسیار قویتر از آن چیزی است که رئیسجمهور ترامپ ادعا کرده بود. این سایتها میتوانند کشتیهای جنگی و نفتکشهای آمریکایی را که از این آبراه باریک عبور میکنند، تهدید کنند.»
نیویورکتایمز تأکید کرد که تصویر عمومی دولت ترامپ از ارتش ایران، بهشدت با آنچه سازمانهای اطلاعاتی ایالاتمتحده پشت درهای بسته به سیاستگذاران میگویند، در تضاد است.
طبق این ارزیابیها، نهتنها لانچرهای سیار ایران فعال هستند، بلکه حتی سکوهای پرتاب ثابت نیز میتوانند موشک شلیک کنند و ایران 70 درصد لانچرهای متحرک خود را در سراسر کشور مستقر کرده است.
تجزیهوتحلیل تصاویر ماهوارهای و سایر روشهای اطلاعاتی نشان داده که ایران به 90 درصد از تأسیسات زیرزمینی خود، شامل انواع موشکهای بالستیک، کروز و لانچرها، دسترسی عملیاتی دارد.
نیویورکتایمز معتقد است که ارزیابی اطلاعاتی جدید، ادعای ترامپ و هگست مبنی بر اینکه توان نظامی ایران را نابود کردهاند، زیر سؤال برد. اطلاعات آمریکا همچنین تایید میکند که ایالاتمتحده، تابآوری ایران را دستکم گرفته بود.
هفته گذشته واشنگتنپست نیز گزارش داده بود که ایران حدود ۷۵ درصد از پرتابگرهای متحرک و حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکی پیش از جنگ خود را حفظ کرده است.
این در حالی است که آمریکا بسیاری از ذخایر پاتریوت و تاماهاک خود را مصرف کرده و این سلاحهای راهبردی رو به پایان است و در صورت وقوع دوباره جنگ، برای ترامپ دردسرساز خواهد بود.
ایالاتمتحده تقریباً 1100 موشک کروز دوربرد و همچنین بیش از 1000 موشک تاماهاک شلیک کرد؛ تقریباً 10 برابر تعدادی که پنتاگون در یک سال تولید میکند.
همچنین در طول جنگ بیش از 1300 موشک رهگیر پاتریوت استفاده شد که با نرخ سال 2025، تولید و جبران آن، بیش از دو سال طول میکشد. لاکهید مارتین در حال حاضر حدود ۶۵۰ موشک پاتریوت در یک سال میتواند بسازد.
