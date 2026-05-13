کشف تجهیزات استارلینک در خانه یک فعال ضدانقلاب در چیتگر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با استفاده از تجهیزات ارتباطی استارلینک، اقدام به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات حساس به شبکه‌های معاند و ضدانقلاب می‌کرد.

متهم در یکی از واحدهای مسکونی محدوده چیتگر تهران مستقر بود و اطلاعات مربوط به محل‌های اصابت در جنگ رمضان را به شبکه‌های ضدانقلاب منتقل می‌کرد.

این اقدام پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره رفت و آمدهای مشکوک به واحد مذکور، توسط تیم ویژه پلیس اطلاعات فاتب تحت بررسی قرار گرفت. با انجام تحقیقات میدانی و شناسایی هویت متهم، ماموران در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری وی شدند.

در بازرسی از مخفیگاه متهم، علاوه بر کشف تعداد قابل توجهی تجهیزات ارتباطی، یک دستگاه گیرنده ماهواره استارلینک نیز ضبط شد که با توجه به اعترافات صریح متهم مشخص شد از سوی متهم برای جمع‌آوری و انتقال اطلاعات به شبکه‌های ضدانقلاب مورد استفاده قرار گرفته است.

پلیس تهران با تأکید بر ادامه نظارت و برخورد با عوامل نفوذی اعلام کرد: تمامی افرادی که با شبکه‌های معاند همکاری کرده و امنیت کشور را تهدید کنند، تحت رصد دقیق اطلاعاتی قرار دارند و با آنان طبق قانون برخورد خواهد شد.

