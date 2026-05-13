دعوت به حضور در تجمعات شبانه حمایت از لبنان، فلسطین و جبهه مقاومت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به مناسبت سالگرد «یومالنکبه»؛ سرآغاز دهه ها اشغال، آوارگی و رنج بیپایان و تاریخی ملت مظلوم فلسطین، از عموم مردم مؤمن ایران اسلامی دعوت کرد تا در تداوم تجمعات شبانه، با حضور گسترده در میادین سراسر کشور و با در دست داشتن پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی ایران، فلسطین، لبنان و حزبالله، حمایت خود را از آرمان آزادی قدس شریف و جبهه مقاومت به نمایش گذارند.
متن اطلاعیه دعوت به شرح زیر است:
ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم.
ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی؛
سالگرد «یومالنکبه»؛ سرآغاز دهه ها اشغال، آوارگی و رنج بیپایان و تاریخی ملت مظلوم فلسطین و نقطه آغاز یکی از تلخترین فصول جنایت، اشغالگری و سلب هویت در تاریخ معاصر جهان اسلام است و امروز بار دیگر رژیم صهیوفاشیستی با استمرار جنایتها و تجاوزات خود علیه ملتهای فلسطین و لبنان، ماهیت ضدانسانی و توسعهطلبانه خویش را آشکار ساخته است.
در روزهایی که ملت مقاوم لبنان و رزمندگان سرافراز حزبالله، در خط مقدم مقابله با تجاوزگری و اشغالطلبی ایستادهاند و مردم مظلوم فلسطین همچنان آماج وحشیانهترین جنایتها، محاصره، بمباران و کشتار سازمانیافته قرار دارند، حقیقت افول هیمنه پوشالی رژیم جعلی صهیونیستی و شکست راهبردی این رژیم در تحقق اهداف شوم خود، بیش از پیش در برابر افکار عمومی جهان نمایان شده است و استیصال رژیم آمریکا در خاورمیانه مزید بر استیصال رژیم صهیونی شده است.
امروز، رژیم اشغالگر قدس و رژیم اپستینی آمریکای فاسد در حالی از آتشبس و مذاکره سخن میگویند که همزمان، با حمایت و مدیریت مستقیم آمریکا، به نقض مکرر توافقات، تداوم حملات وحشیانه و بیثباتسازی منطقه ادامه میدهند، رفتاری که نشان میدهد موجودیت این رژیم ها بر پایه تجاوز، اشغال، جنگافروزی و سرکوب استوار شده است. در چنین شرایطی، پایداری ملت فلسطین، ایستادگی مقتدرانه حزبالله لبنان و انسجام روزافزون جبهه مقاومت و تحقق وحدت ساحات از ایران تا عراق و یمن و لبنان ،به نماد عزت امت اسلامی و سدی استوار در برابر پروژه توسعهطلبانه «اسرائیل بزرگ» تبدیل شده و بار دیگر ثابت کرده است که تنها راه مقابله با زیادهخواهی صهیونیسم، مقاومت، وحدت و ایستادگی ملتهای آزاده است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن اعلام همبستگی قاطع ملت ایران با ملتهای مقاوم فلسطین و لبنان، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی دعوت مینماید تا در تداوم تجمعات شبانه، چهارشنبه شب با حضور گسترده، باشکوه و دشمنشکن در میادین سراسر کشور و با در دست داشتن پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی ایران، فلسطین، لبنان و حزبالله، حمایت تاریخی خود از آرمان آزادی قدس شریف و جبهه مقاومت را به نمایش گذاشته و انزجار عمیق خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن فریاد زنند.
