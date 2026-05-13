دعوت به حضور در تجمعات شبانه حمایت از لبنان، فلسطین و جبهه مقاومت

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم ایران اسلامی دعوت کرد تا در تداوم تجمعات شبانه، با حضور گسترده در میادین سراسر کشور، حمایت خود را از آرمان آزادی قدس شریف و جبهه مقاومت به نمایش گذارند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به مناسبت سالگرد «یوم‌النکبه»؛ سرآغاز دهه ها اشغال، آوارگی و رنج بی‌پایان و تاریخی ملت مظلوم فلسطین، از عموم مردم مؤمن ایران اسلامی دعوت کرد تا در تداوم تجمعات شبانه، با حضور گسترده در میادین سراسر کشور و با در دست داشتن پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران، فلسطین، لبنان و حزب‌الله، حمایت خود را از آرمان آزادی قدس شریف و جبهه مقاومت به نمایش گذارند.

متن اطلاعیه دعوت به شرح زیر است:

 ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم. 

ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی؛  

سالگرد «یوم‌النکبه»؛ سرآغاز دهه ها اشغال، آوارگی و رنج بی‌پایان و تاریخی ملت مظلوم فلسطین و نقطه آغاز یکی از تلخ‌ترین فصول جنایت، اشغالگری و سلب هویت در تاریخ معاصر جهان اسلام است و امروز بار دیگر رژیم صهیوفاشیستی با استمرار جنایت‌ها و تجاوزات خود علیه ملت‌های فلسطین و لبنان، ماهیت ضدانسانی و توسعه‌طلبانه خویش را آشکار ساخته است.

در روزهایی که ملت مقاوم لبنان و رزمندگان سرافراز حزب‌الله، در خط مقدم مقابله با تجاوزگری و اشغال‌طلبی ایستاده‌اند و مردم مظلوم فلسطین همچنان آماج وحشیانه‌ترین جنایت‌ها، محاصره، بمباران و کشتار سازمان‌یافته قرار دارند، حقیقت افول هیمنه پوشالی رژیم جعلی صهیونیستی و شکست راهبردی این رژیم در تحقق اهداف شوم خود، بیش از پیش در برابر افکار عمومی جهان نمایان شده است و استیصال رژیم آمریکا در خاورمیانه مزید بر استیصال رژیم صهیونی شده است.

امروز، رژیم اشغالگر قدس و رژیم اپستینی آمریکای فاسد در حالی از آتش‌بس و مذاکره سخن می‌گویند که همزمان، با حمایت و مدیریت مستقیم آمریکا، به نقض مکرر توافقات، تداوم حملات وحشیانه و بی‌ثبات‌سازی منطقه ادامه می‌دهند، رفتاری که نشان می‌دهد موجودیت این رژیم ها بر پایه تجاوز، اشغال، جنگ‌افروزی و سرکوب استوار شده است. در چنین شرایطی، پایداری ملت فلسطین، ایستادگی مقتدرانه حزب‌الله لبنان و انسجام روزافزون جبهه مقاومت و تحقق وحدت ساحات از ایران تا عراق و یمن و لبنان ،به نماد عزت امت اسلامی و سدی استوار در برابر پروژه توسعه‌طلبانه «اسرائیل بزرگ» تبدیل شده و بار دیگر ثابت کرده است که تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی صهیونیسم، مقاومت، وحدت و ایستادگی ملت‌های آزاده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن اعلام همبستگی قاطع ملت ایران با ملت‌های مقاوم فلسطین و لبنان، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا در تداوم تجمعات شبانه، چهارشنبه شب با حضور گسترده، باشکوه و دشمن‌شکن در میادین سراسر کشور و با در دست داشتن پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران، فلسطین، لبنان و حزب‌الله، حمایت تاریخی خود از آرمان آزادی قدس شریف و جبهه مقاومت را به نمایش گذاشته و انزجار عمیق خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن فریاد زنند.
