به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌ عسکر روز چهارشنبه در سخنانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با تأکید بر جامعیت آموزه‌های دینی، گفت: اسلام همانند قرآن کریم، برنامه‌ای کامل برای همه ابعاد زندگی بشر دارد و تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی نیز راهکار ارائه کرده است.

وی با اشاره به جایگاه روایات اسلامی، اظهار داشت: احادیث رسیده از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) همانند قرآن کریم، برنامه زندگی انسان‌ها هستند و در تمامی حوزه‌ها مسیر رشد و تعالی را مشخص کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌ عسکر افزود: پیش از انقلاب اسلامی، به دلیل تبلیغات جریان‌های مارکسیستی، این تصور القا می‌شد که دین افیون ملت‌ها است و اسلام تنها به مجموعه‌ای از عبادات مانند نماز و روزه محدود می‌شود، اما پس از انقلاب اسلامی روشن شد که اسلام دینی جامع است و برای همه شئون زندگی بشر برنامه دارد.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) با بیان اینکه هدف از بیان معارف اهل‌بیت(ع) آشنایی بیشتر مردم با این آموزه‌هاست، گفت: در این جلسات تلاش می‌شود نشان داده شود که اسلام تا چه اندازه دارای زیبایی، عمق و نظام فکری گسترده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌ عسکر در ادامه با اشاره به موضوع مدیریت در اسلام، تصریح کرد: در معارف دینی برای مدیریت صحیح جامعه ارزش بسیار بالایی قائل شده‌اند و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد. سیاست در نگاه اسلامی به معنای مدیریت صحیح است، نه مفهوم منفی‌ای که گاه به معنای فریب و دغل‌کاری به کار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: در زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل‌بیت(ع) آمده است «و ساسة العباد و ارکان البلاد»؛ یعنی اهل‌بیت(ع) سیاستمداران و مدیران حقیقی جامعه هستند و بهترین شیوه اداره جامعه را ارائه کرده‌اند.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) ادامه داد: حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه تأکید دارند که اگر تقوا نبود، در مدیریت و مواجهه با دشمنان می‌توانستند به شیوه‌های متفاوتی عمل کنند، اما اخلاق و تقوا مانع به‌کارگیری روش‌های غیر اخلاقی است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت در رشد و پیشرفت کشورها، گفت: در روایات آمده است «سوء التدبیر سبب التدمیر»؛ یعنی سوءمدیریت موجب نابودی و فروپاشی است و اگر مدیریت صحیح وجود نداشته باشد، تمام ظرفیت‌های یک کشور از بین خواهد رفت.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی‌ عسکر افزود: در روایات دیگر آمده است که یکی از آفت‌های حاکمان، ضعف در سیاست و تدبیر است و اگر فردی مسئولیتی را بپذیرد در حالی که فرد شایسته‌تری وجود دارد، در حقیقت به مردم و جامعه خیانت کرده است.

وی اظهار داشت: مسئولیت‌ها امانت الهی هستند و اگر کسی توان انجام آن را ندارد نباید آن را بپذیرد، چرا که در نگاه دینی، پذیرش مسئولیت بدون توانایی لازم، موجب مسئولیت در پیشگاه خداوند خواهد شد.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) ادامه داد: در روایات آمده است که «من طلب الریاسة هلک»؛ یعنی کسی که به دنبال ریاست‌طلبی باشد خود را هلاک کرده است و همچنین ریاست‌طلبی به گرگ درنده‌ای تشبیه شده که به جان جامعه می‌افتد.

وی تأکید کرد: حکومت و مدیریت در جامعه اسلامی یک وظیفه سنگین است و مدیر باید خدمتگزار مردم باشد، نه اینکه از مسئولیت برای منافع شخصی استفاده کند؛ در غیر این صورت، در پیشگاه خداوند مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی‌ عسکر در ادامه با اشاره به اهمیت مشورت در مدیریت، گفت: پیامبر اکرم(ص) مأمور به مشورت با مردم بودند و در قرآن نیز به «و شاورهم فی الامر» تأکید شده است. مدیریت موفق بدون استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه مدیریت کشور امری پیچیده و چندبعدی است، اظهار داشت: اداره جامعه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و بدون تدبیر صحیح، مشکلات افزایش خواهد یافت.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) در ادامه با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم گفت: در داستان حضرت یوسف(ع)، مدیریت صحیح اقتصادی و برنامه‌ریزی برای دوران خشکسالی نمونه‌ای روشن از تدبیر در حکمرانی است که موجب نجات یک جامعه شد.



