چاپ هشتمین شماره نشریه داخلی «کتاب مسطور»

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دوفصلنامه کتاب مسطور با مدیر مسئولی سرکار خانم صدیقه شاکری حسینآباد و سردبیری ریحانه سادات هاشمی با 6 مقاله علمی به همت معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلاماللهعلیها منتشر شد.
«تحلیل قرآنی ـ روایی گامهای فردی تمدنساز عصر ظهور از دیدگاه آیتالله خامنهای« نوشته معصومه کاشفیزاده و خدیجه حسین زاده، «تبیین چگونگی تأثیر دعا بر معنویت و اخلاق به عنوان یکی از اهداف بیانیه گام دوم انقلاب با تأکید بر دعای مکارم الاخلاق» به قلم طاهره عبدالهی و احسان شکوهمند، «تحلیل و بررسی نقشآفرینی جوانان در آیینه بیانیه گام دوم انقلاب با الگوگیری از داستان اصحاب کهف» به همت سیدحسین شفیعی دارابی، مریم بهمن از عناوین منتشر شده در این شماره هستند.
همچنین مقالههای «رویکردهای مفسران در زمینه آیه وارثان کتاب» به قلم رقیه انصاری چشمه، «مفهومشناسی و تبیین محتوایی روایات احد و واحد» به همت لیلا ابراهیمی و مهدی درستی، «غرضمندی سور از نگاه علامه طباطبایی و کارکرد آن در تفسیر المیزان» نوشته فاطمه همایون در این شماره به چاپ رسیده است.
اساتید و پژوهشگران میتوانند مقالات علمی خود را از طریق آیدی نشریه در پیام رسان ایتا به نشانی @nashriyeh ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 322112400 و 32112342 تماس بگیرید.
