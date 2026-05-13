اهدای شمشیر به جلالی برای پاسداشت مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنژلیکا گلازگوا، نماینده دومای دولتی مجلس فدرال روسیه، روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت، ضمن دیدار با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، شمشیری به پاسداشت مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل به ایشان اهدا کرد.

جلالی در این دیدار، ضمن تشکر از اهدای این شمشیر، با بیان این که طبق نظرسنجی‌های مختلف صورت گرفته، ملت روسیه در این جنگ قاطعانه حامی ایران بوده است، ایران و روسیه را در جبهه واحدی در مقابل زیاده خواهی‌های غرب دانست و بر ضرورت هم افزایی دو کشور در این صحنه تاکید کرد.

گلازگوا نیز با تجلیل از استواری و استحکام ملت ایران، برای کشورمان آرزوی پیروزی کرد.

وی جنگ کنونی ایران را مانند نبرد بزرگ میهنی روسیه نبردی سرنوشت‌ساز که اراده و استواری ملی حرف اول را در تعیین نتیجه آن می‌زند قلمداد کرد.

در این ملاقات همچنین روابط دوجانبه ایران و روسیه و راه‌های توسعه آن نیز مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.

