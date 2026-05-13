دستگاه آمار فلسطین: جنگ غزه مرگبارترین فاجعه برای فلسطینیان از زمان نکبت ۱۹۴۸ بوده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «روز نکبت» سالروز اشغال فلسطین و آوارگی اجباری فلسطینیان در پی اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی در ۱۵ مه ۱۹۴۸ است. در آن رویداد تاریخی، بیش از ۹۵۰ هزار فلسطینی از خانههای خود رانده شدند و صدها روستا و شهر فلسطینی به طور کامل تخریب گردید.
دستگاه مرکزی آمار فلسطین در آستانه هفتاد و هشتمین سالگرد «روز نکبت» و در حالی که فلسطینیها جنگ ویرانگری را در نوار غزه و تشدید بیسابقه شهرکسازی و آوارگی را در کرانه باختری اشغالی تجربه میکنند، جدیدترین آمارهای جمعیتی، شهدا، آوارگان و تخریبها را منتشر کرد.
آمار جمعیتی فلسطینیها
بر اساس دادههای این گزارش، تعداد فلسطینیهای جهان تا سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۵.۵ میلیون نفر رسیده است. از این تعداد، ۷.۴ میلیون نفر در فلسطین تاریخی و ۸.۱ میلیون نفر در خارج از کشور سکونت دارند. از مجموع فلسطینیهای خارج از کشور، ۶.۸ میلیون نفر در کشورهای عربی زندگی میکنند.
همچنین حدود ۵.۶ میلیون فلسطینی تا پایان سال ۲۰۲۵ در دولت فلسطین زندگی میکنند که از این تعداد ۳.۴۳ میلیون نفر در کرانه باختری و ۲.۱۳ میلیون نفر در نوار غزه ساکن هستند.
روز نکبت در آمار؛ ۹۵۷ هزار آواره در ۱۹۴۸
دستگاه آمار فلسطین اعلام کرد: ۹۵۷ هزار فلسطینی از مجموع ۱.۴ میلیون نفری که در سال ۱۹۴۸ در حدود ۱۳۰۰ روستا و شهر فلسطینی سکونت داشتند، به کرانه باختری، نوار غزه و کشورهای عربی همسایه آواره شدند. همچنین هزاران نفر دیگر در داخل سرزمینهای تحت اشغال رژیم صهیونیستی در داخل آواره شدند.
رژیم اشغالگر آن زمان بر ۷۷۴ روستا و شهر فلسطینی تسلط یافت که ۵۳۱ روستا به طور کامل تخریب شدند. گروه های صهیونیست در جریان نکبت ۱۹۴۸ بیش از ۷۰ کشتار علیه فلسطینیان انجام دادند
که منجر به شهادت بیش از ۱۵ هزار فلسطینی گردید. رژیم اسرائیل بر بیش از ۸۵ درصد از مساحت فلسطین به مساحت حدود ۲۷ هزار کیلومتر مربع ایجاد شد.
آوارگی گسترده در غزه و کرانه باختری
بر اساس گزارش دستگاه مرکزی آمار فلسطین، جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه منجر به آوارگی حدود دو میلیون فلسطینی از مجموع حدود ۲.۲ میلیون نفری شد که در آستانه جنگ در این منطقه سکونت داشتند. بسیاری از آنان اکنون در چادرها، مراکز اسکان و مدارس زندگی میکنند.
همچنین حدود ۴۰ هزار فلسطینی از اردوگاههای شمال کرانه باختری اشغالی در نتیجه عملیات نظامی مستمر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری آواره شدند.
توسعه شهرکسازی؛ ۶۴۵ موضع شهرکنشینی
دستگاه آمار فلسطین تأکید کرد که شهرکسازی رژیم صهیونیستی به طور مداوم در کرانه باختری اشغالی در حال گسترش است. تعداد مواضع شهرکنشینی و پایگاههای نظامی اسرائیلی تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۶۴۵ مورد رسیده است که شامل ۱۵۱ شهرک، ۳۵۰ هسته شهرکنشینی و ۱۴۴ موضع دیگر میشود.
تعداد شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری تا پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۷۸ هزار و ۵۶۷ نفر رسیده است که ۴۲.۸ درصد از آنان در استان قدس متمرکز شدهاند.
مقامات اسرائیلی در طول سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۵۷۱ دونم از اراضی فلسطینیها را از طریق دستورات خلع ید، تملک و اعلام اراضی دولتی تصرف کردهاند. همچنین بیش از ۶۱ هزار مورد تجاوز توسط نیروهای اسرائیلی و شهرکنشینان در کرانه باختری بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ ثبت شده است که منجر به ریشهکن کردن و تسطیح بیش از ۸۱ هزار درخت، عمدتاً درختان زیتون، شده است.
دستگاه آمار اشاره کرد که مقامات اسرائیلی با ایجاد حدود ۹۰۰ ایست بازرسی و دروازه نظامی در کرانه باختری، محدودیتهای شدیدی بر فلسطینیها اعمال میکنند.
بحران آب؛ تسلط اسرائیل بر ۸۵ درصد منابع
بر اساس گزارش دستگاه مرکزی آمار فلسطین، رژیم اسرائیل بر بیش از ۸۵ درصد از منابع آب زیرزمینی فلسطین مسلط است و از طریق کنترل حفر چاهها و جلوگیری از توسعه و بهرهبرداری از آنها به نفع شهرکها عمل میکند.
در نوار غزه، سهم هر فرد از آب در طول جنگ نسلکشی به ۳ تا ۵ لیتر در روز کاهش یافته است که بسیار کمتر از حداقل ۱۵ لیتر بر اساس استانداردهای بشردوستانه بینالمللی است.
ویرانی گسترده؛ تخریب ۱۰۲ هزار ساختمان
دستگاه آمار فلسطین اعلام کرد: جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه منجر به تخریب کامل بیش از ۱۰۲ هزار ساختمان و آسیب کامل یا جزئی به بیش از ۳۳۰ هزار واحد مسکونی شده است. همچنین ویرانی گستردهای در مساجد، کلیساها، زیرساختها و تأسیسات بهداشتی و آموزشی در این منطقه رخ داده است.
در کرانه باختری اشغالی، رژیم اسرائیل در طول سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴۰۰ ساختمان و تأسیسات را به طور کامل یا جزئی تخریب کرده است که از این تعداد ۲۵۸ تأسیسات در قدس اشغالی بوده است.
بیشترین آمار شهدا از زمان نکبت
بر اساس این گزارش، تعداد فلسطینیهایی که از آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان آوریل ۲۰۲۶ به شهادت رسیدهاند، از ۷۳ هزار و ۷۶۱ نفر فراتر رفته است. از این تعداد، ۷۲ هزار و ۶۰۱ نفر در نوار غزه و ۱۱۶۰ نفر در کرانه باختری به شهادت رسیدهاند.
بیش از ۲۰ هزار و ۴۱۳ کودک و ۱۲ هزار و ۵۲۴ زن در غزه در این مدت به شهادت رسیدهاند. همچنین ۳۱۱۰ نفر از کادر درمان، دفاع مدنی، خبرنگاران و کارکنان آموزشی.
دستگاه مرکزی آمار فلسطین تأکید کرد: آمار شهدای ثبتشده از آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه، بیش از ۵۰ درصد از کل فلسطینیهایی را تشکیل میدهد که از زمان نکبت ۱۹۴۸ به شهادت رسیدهاند.
