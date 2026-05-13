نام نوزاد عراقی «ایران» ثبت شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «هاشمی باوی» مادری ایرانی‌الاصل است که سال‌هاست با خانواده در شهر بغداد زندگی می‌کند. او که در واپسین روزهای سال گذشته و مصادف با ۲۷ ماه رمضان صاحب فرزند شد، در اقدامی که از پیوند ناگسستنی با زادگاه خود حکایت دارد، نام نوزادشان را «ایران» برگزید.

این بانو در خصوص انتخاب این اسم، گفت: با پیشنهاد همسرم و به پاسداشت مردمانی که هیچ ابرقدرت قلدری در جهان غروب غیرت آن را ندیده و نخواهد دید، فرزند تازه متولد شده‌مان را «ایران» نامگذاری کردیم تا به لطف خدا تعامل معنوی ما با هموطنان‌مان همیشگی باشد. این نخستین بار نیست که در عراق برای نامگذاری فرزندان از اسامی همسو با جمهوری اسلامی استفاده می‌شود. برای نمونه سال قبل پدر و مادری در شهر حله نام زیبای «علی خامنه‌ای» را برای نوزادشان که از سلاله سادات عراقی است، انتخاب کردند.

وی با حضور در محل رایزنی فرهنگی کشورمان در عراق، یادآور شد: اگر هدیه بزرگ الهی به ما که امروز او را در لفافه چفیه‌ای منقش به پرچم سه رنگ ایران اینجا آورده‌ام جنسیت دیگری داشت باز همسو با مناسبت‌های‌ تقومی ایام ولادت، ما اسمی مرتبط برای او انتخاب می‌کردیم.

ایرانی ساکن بغداد گفت: نام مبارک قائد شهید یا سید مجتبی خامنه‌ای حسینی برای ما فقط یک اسم نیستند. نشانه‌ استواری یک ملت تاریخی است که از پی وقایع تاریخی و حادثه‌ای تلخ به ملت بزرگ ایرانی ارزانی شدند.

وی تأکید کرد: موهبت سید مجتبی حفظه‌الله نتیجه یک صبر است. ایشان حاصل از خودگذشتگی شهیدان بسیاری در میدان نبرد و محصول مقاومت مردمان غیوری در کف خیابان‌های ایران است. امروز اگر زنان بسیاری در تجمعات کشور عراق، زیارت‌ اعتاب مقدَّسه و یا در قالب راهپیمایی‌ حمایتی از جبهه مقاومت، نام مبارک رهبر انقلاب را صدا می‌زنند، نه از پی‌ سیاست‌ورزی‌های منفعت‌طلبانه که از عشق لبریزشان به ولی‌امر حاضر و محبت عمیق و قلبی‌شان‌ به امامین انقلاب نشات می‌گیرد.

وی اظهار کرد: امروز اگر از جغرافیای ایران دور هستیم اما هر روز برای سرافرازی هموطنان شریف و اهتزاز پرچم مقدس ایران در قله‌های اعتلا دعا کرده و آرزوهای‌مان با توفیقات و پیشرفت این کشور باستانی گره خورده است. امروز نه فقط من که ایرانیان ساکن عراق و جمعیت فراوانی از مردمان این کشور همسایه خودشان را در شمار پیروان امام شهید و خلف صالح ایشان می‌دانند. اعتقاد و باور ما در عراق این است قدم گذاشتن در مسیر انقلاب اسلامی ایران همانا طی طریق در راه اباعبدالله الحسین(ع)است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از ابتدای جنگ سوم تحمیلی، خانواده‌های بسیاری در چهار گوشه جهان نسبت به انتخاب نام‌هایی چون «ایران» و «خامنه‌ای» برای فرزندان خود اقدام داشته‌اند که اقدام زوج اندونزیایی در شهر کامپار برای ثبت نام "علی خامنه‌ای" برای فرزند متولد شده‌شان، واپسین مورد این فهرست اعلامی است. اتفاقی که در مدتی کوتاه به پربازدید خبر رسانه‌های جنوب شرق آسیا تبدیل شد.

