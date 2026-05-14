به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اجتماع عظیم حوزویان و امت حزب الله در حمایت از شیعیان مظلوم منطقه جمعه، ۲۵ اردیبهشت‌ماه، بعد از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

این اجتماع در حمایت از شیعیان مظلوم کشورهای منطقه همچون بحرین، کویت، امارات و دیگر نقاط در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) به دعوت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه، جامعه المصطفی العالمیه و دیگر نهادهای عالی حوزوی ترتیب می‌یابد.

گفتنی است جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در این رابطه با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدامات ضد اسلامی و ضد انسانی دولت‌های عربی علیه جامعه شیعیان، تأکید کرد که این تحرکات ضد شیعی هیچ راه خروجی از بحران را برای آنان فراهم نخواهد آورد.

