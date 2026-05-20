به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت‌(ع) - ابنا - شیخ «عبدالله الدقاق» در سخنانی تأکید کرد: موج اخیر بازداشت روحانیون در بحرین، ظلمی آشکار و نقض صریح قانون اساسی و موازین بین‌المللی است و صرفاً یک اقدام امنیتی عادی نیست، بلکه بخشی از یک طرح گسترده برای تضعیف جایگاه دینی و اجتماعی شیعیان در بحرین و منطقه به‌شمار می‌رود.

این روحانی مبارز بحرینی با اشاره به روند حوادث اخیر گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یک برنامه سازمان‌یافته در جریان است؛ برنامه‌ای که با اعلام بازداشت ۴۱ عالم برجسته با اتهاماتی تکراری مانند «وابستگی به خارج» و «ارتباط با جریان‌های خارجی» آغاز شد و در ادامه نیز نام‌های جدیدی به پرونده افزوده شد که در صدر این افراد، آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم است.

وی افزود: پس از موج بازداشت‌ها، عملیات گسترده رسانه‌ای برای تخریب وجهه علما و متهم‌سازی آنان به خیانت آغاز شد؛ اقدامی که هم‌زمان با محدودسازی فعالیت‌ها و شعائر دینی و همچنین انحلال اجباری "جمعیة التوعیة الاسلامیة" صورت گرفت.

شیخ عبدالله الدقاق تصریح کرد: مجموعه این اقدامات نشان‌دهنده وجود پروژه‌ای هماهنگ است که به بحرین محدود نمی‌شود و شباهت‌هایی با پرونده‌های مشابه در برخی کشورهای منطقه دارد.

وی با اشاره به ابعاد این مسئله، اظهار داشت: برخی جریان‌های خارجی در پی خشکاندن منابع و تضعیف نهادهای دینی و کاهش نفوذ جریان اسلامی و شیعی در بحرین و منطقه هستند.

الدقاق در بخش دیگری از سخنان خود، اقدامات انجام‌گرفته را از منظر حقوقی و قانونی دارای ایرادهای آشکار دانست و اضافه کرد: اصل بنیادین «متهم بی‌گناه است تا زمانی که جرم او اثبات شود» نادیده گرفته شده و همچنین دخالت در استقلال دستگاه قضائی و عادلانه نبودن فرآیند محاکمه، نقض آشکار اصول قانونی و حقوق‌بشری محسوب می‌شود.

استاد سطوح عالی و مدیر حوزه‌های علمیه بحرینی در ادامه گفت: این اقدامات با آزادی بیان، اصل تفکیک قوا و استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر در تضاد است و ضرورت دارد در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، معیارهای حقوقی و قانونی رعایت شود.

وی همچنین از همبستگی مردم بحرین قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت: میان علما و ملت بحرین رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و همدلی متقابل وجود دارد و مردم این کشور همواره در حوزه‌های دینی و اجتماعی حضور فعالی داشته‌اند.

عبدالله الدقاق در پایان با اشاره به نقش آگاهی و پایداری مردم بحرین و اهمیت ابتکارات مسالمت‌آمیز مدنی، ابراز امیدواری کرد که گشایش و پیروزی نزدیک باشد.

