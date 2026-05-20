  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

روحانی مبارز بحرینی تاکید کرد؛

سرکوب علمای بحرین بخشی از یک توطئه منطقه‌ای علیه شیعیان است

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۳
کد مطلب: 1816988
سرکوب علمای بحرین بخشی از یک توطئه منطقه‌ای علیه شیعیان است

روحانی مطرح بحرینی با اشاره به کلید خوردن پروژه‌ای خطرناک در سطح منطقه به‌منظور تخریب شعائر شیعی، از همبستگی ملت بحرین در تقابل با سیاست‌های ظالمانه رژیم آل‌خلیفه قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت‌(ع) - ابنا - شیخ «عبدالله الدقاق» در سخنانی تأکید کرد: موج اخیر بازداشت روحانیون در بحرین، ظلمی آشکار و نقض صریح قانون اساسی و موازین بین‌المللی است و صرفاً یک اقدام امنیتی عادی نیست، بلکه بخشی از یک طرح گسترده برای تضعیف جایگاه دینی و اجتماعی شیعیان در بحرین و منطقه به‌شمار می‌رود.

این روحانی مبارز بحرینی با اشاره به روند حوادث اخیر گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یک برنامه سازمان‌یافته در جریان است؛ برنامه‌ای که با اعلام بازداشت ۴۱ عالم برجسته با اتهاماتی تکراری مانند «وابستگی به خارج» و «ارتباط با جریان‌های خارجی» آغاز شد و در ادامه نیز نام‌های جدیدی به پرونده افزوده شد که در صدر این افراد، آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم است.

 وی افزود: پس از موج بازداشت‌ها، عملیات گسترده رسانه‌ای برای تخریب وجهه علما و متهم‌سازی آنان به خیانت آغاز شد؛ اقدامی که هم‌زمان با محدودسازی فعالیت‌ها و شعائر دینی و همچنین انحلال اجباری "جمعیة التوعیة الاسلامیة" صورت گرفت.

 شیخ عبدالله الدقاق تصریح کرد: مجموعه این اقدامات نشان‌دهنده وجود پروژه‌ای هماهنگ است که به بحرین محدود نمی‌شود و شباهت‌هایی با پرونده‌های مشابه در برخی کشورهای منطقه دارد.

 وی با اشاره به ابعاد این مسئله، اظهار داشت: برخی جریان‌های خارجی در پی خشکاندن منابع و تضعیف نهادهای دینی و کاهش نفوذ جریان اسلامی و شیعی در بحرین و منطقه هستند.

 الدقاق در بخش دیگری از سخنان خود، اقدامات انجام‌گرفته را از منظر حقوقی و قانونی دارای ایرادهای آشکار دانست و اضافه کرد: اصل بنیادین «متهم بی‌گناه است تا زمانی که جرم او اثبات شود» نادیده گرفته شده و همچنین دخالت در استقلال دستگاه قضائی و عادلانه نبودن فرآیند محاکمه، نقض آشکار اصول قانونی و حقوق‌بشری محسوب می‌شود.

 استاد سطوح عالی و مدیر حوزه‌های علمیه بحرینی در ادامه گفت: این اقدامات با آزادی بیان، اصل تفکیک قوا و استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر در تضاد است و ضرورت دارد در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، معیارهای حقوقی و قانونی رعایت شود.

وی همچنین از همبستگی مردم بحرین قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت: میان علما و ملت بحرین رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و همدلی متقابل وجود دارد و مردم این کشور همواره در حوزه‌های دینی و اجتماعی حضور فعالی داشته‌اند.

 عبدالله الدقاق در پایان با اشاره به نقش آگاهی و پایداری مردم بحرین و اهمیت ابتکارات مسالمت‌آمیز مدنی، ابراز امیدواری کرد که گشایش و پیروزی نزدیک باشد.

...........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha