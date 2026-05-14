به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ درحالی که رژیم صهیونیستی همچنان با نقض مداوم آتش‌بس نمایشی در لبنان به حملات وحشیانه خود علیه این کشور و هدف قرار دادن غیرنظامیان ادامه می‌دهد، وزارت بهداشت لبنان شب گذشته از شهادت ۱۰ شهروند لبنانی از جمله چند کودک در تجاوزات صهیونیست‌ها به جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش وزارت بهداشت لبنان، ۶ شهروند از جمله ۳ کودک و دو زن در این حملات دشمن صهیونیستی به شهادت رسیدند و ۱۲ نفر دیگر در حمله رژیم اشغالگر به شهرک عربصالیم در منطقه نبطیه در جنوب لبنان در روز چهارشنبه زخمی شدند.

همچنین، حمله اسرائیل به شهرک حاروف منجر به شهادت یک کودک و زخمی شدن ۵ شهروند شد.

در رومین، یک حمله هوایی دشمن صهیونیستی به این شهرک منجر به شهادت ۳ نفر از جمله دو کودک و زخمی شدن یک شهروند شد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸