رضایت امام ملاک ارزشمندی انسان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدرضا حسنی در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به ابعاد شخصیتی امام رضا(ع) و تربیت اصحاب توسط ایشان، اظهار داشت: امام رضا(ع) را با عنوان «امام رئوف» می‌شناسیم. یکی از جنبه‌های رافت ایشان، تربیت دوستان و شیعیان بود. ایشان به اصحاب خود توجه ویژه داشتند و آنان را در مسیر صحیح هدایت می‌کردند.

حسنی به داستان احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی اشاره کرد و افزود: ایشان به محضر امام رضا(ع) رسید و درخواست کرد برای رفع مشکل مالی خود، نامه‌ای به اسماعیل بن داوود کاتب (از کاتبان بنی‌عباس) بنویسد. امام رضا(ع) فرمودند من دوست ندارم تو به خاطر مال، در مقابل او سر خم کنی. سپس فرمودند من می‌توانم مشکل تو را حل کنم.

سخنران حرم مطهر تصریح کرد: امام رضا(ع) به ما یاد می‌دهند که اگر یار و سرباز اهل بیت(ع) باشیم، خود ائمه هوای ما را دارند و مشکلات ما را حل می‌کنند. امام کاظم(ع) به «صاحب سرّه» معروف بودند؛ زیرا زمانی که متوجه می‌شدند کسی مشکل مالی دارد، کیسه‌ای از سکه طلا برای او می‌فرستادند.

وی در ادامه به داستان یونس بن عبدالرحمن اشاره کرد و گفت: امام رضا(ع) سه بار فرمودند من بهشت را برای یونس بن عبدالرحمن تضمین می‌کنم. روزی یونس به محضر امام رضا(ع) رسید. در آن هنگام افرادی وارد شدند و حضرت به یونس فرمودند برو در اتاق و سکوت کن تا آنان بروند. پس از رفتن آنان، یونس گریان شد و عرض کرد نکند این افراد درباره من چیزهای بدی گفته‌اند؟ حضرت فرمودند «مَا عَلَیْکَ مِمَّا یَقُولُونَ إِذَا کَانَ إِمَامُکَ عَنْکَ رَاضِیًا»؛ وقتی امام تو از تو راضی است، حرف مردم را رها کن.

حسنی با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) درباره همنشینی، خاطرنشان کرد: شخصی به نام جعفری به محضر امام رضا(ع) رسید و حضرت به او فرمودند من شنیده‌ام با عبدالرحمن بن یعقوب رفت و آمد داری. جعفری عرض کرد او دایی من است. حضرت فرمودند با کسی بنشین و برخیز که تو را یاد خدا بیندازد و اگر همنشینی تو را از مسیر ولایت خارج می‌کند، باید از او دوری کنی.

وی در پایان با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) درباره استقامت، افزود: حضرت فرمودند اگر می‌دانی امام از تو راضی است، حرف مردم برایت مهم نباشد. مشکلات اقتصادی، خانوادگی و شغلی داری، اما دست از اعتقاد به امام زمان(عج) برندار. این درس معارفی امام رضا(ع) برای همه ماست که امروز در مسیر ارادت به حضرت صاحب الامر(عج) به آن نیاز داریم.

