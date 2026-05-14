پارلمان عراق به دولت علی فالح الزیدی رأی اعتماد داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان عراق به دولت نخست‌وزیر «علی فالح الزیدی» رأی اعتماد داده و برنامه وزارتی آن را نیز در جریان جلسه‌ای که با حضور اکثریت اعضای مجلس برگزار شد، تصویب کرده است.

جلسه پارلمان عراق امروز پنج‌شنبه به ریاست «هیبت الحلبوسی» رئیس مجلس و دو معاون وی برای رأی‌گیری درباره اعطای رأی اعتماد به دولت جدید عراق، آغاز شد. در این نشست، ۲۸۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ عضو پارلمان حضور داشتند.

این جلسه با حضور «نزار میدی» رئیس‌جمهور عراق، «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی، «محمد شیاع السودانی» رئیس ائتلاف بازسازی و سازندگی، «نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان و همچنین شماری از رهبران جریان‌ها و گروه‌های سیاسی برگزار شد.

همزمان با برگزاری نشست رأی اعتماد، نیروهای امنیتی عراق تدابیر شدید امنیتی در اطراف منطقه سبز بغداد اعمال کردند. در همین راستا، مسیرهای ورودی به روی شهروندان بسته شد و تنها خودروهای دارای مجوز اجازه تردد در این منطقه را داشتند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸