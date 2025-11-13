بیشترین رأی در میان نمایندگان شیعه در انتخابات عراق را چه کسانی آوردند؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتخابات ۲۰۲۵ در شرایطی برگزار شد که عراق با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است؛ اما مشارکت مردم پیام روشنی برای ثبات سیاسی داخلی، انسجام تصمیم‌گیری‌های ملی و تقویت جایگاه دولت مرکزی در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی داشت

این انتخابات یکی از مهم‌ترین مراحل تحولات سیاسی دو دهه اخیر این کشور بود. با حضور بیش از دوره گذشته و طبق اعلام منابع خبری در عراق با بیش از ۵۶ درصد واجدان شرایط، شهروندان عراقی بار دیگر به صندوق رأی اعتماد کردند و نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین مسیر آینده کشور ایفا نمودند.

این مشارکت، افزایش بیش از ۱۴ درصدی نسبت به انتخابات ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد و بیانگر بازگشت اعتماد عمومی به فرآیند دموکراتیک و نهادهای رسمی کشور است.

اما در میان نامزدهای جریان شیعی این افراد بیشترین رأی را دریافت کردند:

۱. محمد شیاع السودانی (رهبر ائتلاف بازسازی و توسعه)

۲. نوری المالکی (رهبر ‌ائتلاف دولت قانون)

۳. عدی عواد کاظم (صادقون)

۴. اسعد العیدانی (ائتلاف تصمیم)

۵. محمد جمیل المیاحی (واسط الاجمل بلخدمات)

۶. مصطفی جبار سند (ابشر یا عراق)

۷. محسن المندلاوی (رئیس ‌ائتلاف الأساس العراقی)

.

.....................

پایان پیام