به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پهپادهای انتحاری حزب‌الله که با فناوری فیبر نوری هدایت می‌شوند، تنها به دلیل دشواری شناسایی راداری و توانایی بالای هدف‌گیری دقیق برای رژیم صهیونیستی به یک نگرانی تبدیل نشده‌اند، بلکه به سلاحی راهبردی بدل شده‌اند که شاید تل‌آویو را وادار کند در طرح ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان بازنگری کند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، به گفته «حسن جونی» سرتیپ بازنشسته و کارشناس نظامی، این پهپادها از یک چالش تاکتیکی به شکافی نظامی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده‌اند زیرا ضعف اساسی در سامانه‌های دفاعی این رژیم را آشکار کرده‌اند.

جونی در تحلیلی برای شبکه الجزیره تأکید کرد که رژیم صهیونیستی طی هفته‌های اخیر تلاش کرده با روش‌های مختلف این پهپادها را از کار بیندازد، اما در این زمینه موفق نبوده است. موضوعی که استفاده از این پهپادها را از یک اقدام مقطعی به بخشی از یک دکترین رزمی جدید حزب‌الله تبدیل کرده است.

با افزایش تهدید این پهپادها، ارتش رژیم صهیونیستی ابتدا تلاش کرد آنها را پیش از رسیدن به اهدافشان سرنگون کند، اما در این کار ناکام ماند. سپس سعی کرد محل‌های پرتاب آنها را هدف قرار دهد؛ اقدامی که از طریق عملیات زمینی در مناطقی مانند وادی الراج و اطراف زوتر شرقی و دیگر مناطق دارای جغرافیای پیچیده انجام شد.

با این حال، به گفته جونی، عملیات زمینی نیز نتوانست خطر این پهپادها را کاهش دهد؛ زیرا کنترل آنها توسط یک رزمنده انجام می‌شود که می‌تواند در میان درختان پنهان شود. افزون بر این، شناسایی کابل فیبر نوری بسیار نازکی که پهپاد را به اپراتور متصل می‌کند، بسیار دشوار است.

صهیونیست‌ها همچنین تلاش کردند پیش از برخورد پهپادها با هدف، با استفاده از تورها و سلاح‌های ترکش‌زا با آنها مقابله کنند، اما این روش نیز به دلیل نبود اثر حرارتی قابل ردیابی توسط رادارها ناکام ماند. به اعتقاد این کارشناس نظامی، همین مسئله باعث شده این پهپادهای کم‌هزینه به یک سلاح راهبردی در این جنگ تبدیل شوند.

سلاحی راهبردی

به گفته جونی، این پهپادها شاید رژیم صهیونیستی را ناچار کنند در طرح ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان تجدیدنظر کند؛ زیرا در سایه این تهدید مداوم، امکان ماندن در چنین منطقه‌ای وجود نخواهد داشت.

او افزود که جنگ‌ها همواره با غافلگیری همراه هستند. این پهپادها، غافلگیری اصلی این جنگ به شمار می‌روند، زیرا می‌توانند مانع استقرار رژیم صهیونیستی در منطقه حائل شوند.

وی برای توضیح بیشتر گفت: این موضوع در جنگ‌ها بی‌سابقه نیست؛ همان‌طور که ارتش مصر در گذشته با استفاده از پمپ‌های آب موفق شد خط مستحکم بارلیف را در هم بشکند، زیرا راهی برای بهره‌برداری از یک ایده جدید پیدا کرده بود.

حزب‌الله تاکنون از این پهپادها برای هدف قرار دادن مناطق مختلفی مانند اصبع الجلیل، صفد و دیگر شهرهای صهیونیست‌نشین نزدیک به مرز استفاده کرده است؛ اما امروز پنجشنبه عملیاتی متفاوت انجام داد و با یکی از این پهپادها منطقه رأس‌الناقوره در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد که به زخمی شدن ۱۷ نظامی انجامید.

حزب‌الله همچنین از این پهپادها برای هدف قرار دادن نیروها و تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی مستقر در روستاهای لبنانی استفاده می‌کند، روستاهایی از جمله البیاضه و حولا که ساکنان آنها به اجبار آواره شده‌اند. به نوشته روزنامه یدیعوت آحارونوت، این مسئله موجب شده نیروهای نظامی صهیونیست نسبت به حضور در این مناطق احساس نگرانی کنند.

در مقابل، رژیم صهیونیستی نیز امروز حملات خود به جنوب لبنان را تشدید کرد و عملیات انفجاری در اطراف رودخانه لیطانی تا مناطق اطراف رودخانه زهرانی و منطقه بقاع غربی انجام داد.

