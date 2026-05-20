به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هشدارهای تخلیهای که ارتش رژیم صهیونیستی برای روستاهای جنوب لبنان صادر میکند، نشاندهنده رویکردی مشخص در اجرای آن چیزی است که سرتیپ «الیاس حنا» کارشناس نظامی از آن با عنوان بازدارندگی تنبیهی در مثلثی یاد میکند که محیط حامی حزبالله لبنان به شمار میرود.
براساس گزارش شبکه الجزیره، این تخلیهها دیگر تنها به مناطق جنوب رود لیطانی محدود نیست، بلکه به روستاها و شهرهای مهمی در بعلبک و ضاحیه جنوبی بیروت و حتی تا رود الزهرانی در شمال لیطانی نیز گسترش یافته است.
بر این اساس، تخلیهها اکنون به بخشی از طرحهای عملیاتی تبدیل شدهاند که بر کوچ اجباری ساکنان تکیه دارد. این اقدامات دیگر محدود به چند روستای مشخص نیست و حتی درخواست تخلیه کامل برخی شهرستانها مانند صور و بنت جبیل نیز مطرح شده است.
دکترین ویرانهها
الیاس حنا در تحلیل خود برای شبکه الجزیره گفت که تمام این عملیاتها در راستای تلاش رژیم صهیونیستی برای تعمیق آن چیزی است که خط زرد، نامیده میشود. منطقهای حائل که رژیم صهیونیستی قصد داشت از طریق آن شهرکهای شمالی سرزمینهای اشغالی را در برابر حملات حزبالله محافظت کند.
اما به گفته این کارشناس نظامی، حزبالله با استفاده از پهپادهای مبتنی بر فیبر نوری که تا شمال سرزمینهای اشغالی، نفوذ کردهاند، معادلات جنگ را تغییر داده و همین مسئله، رژیم صهیونیستی را به سمت تلاش برای گسترش منطقه حائل تا عمق ۱۰ کیلومتری مرزها سوق داده است.
با این حال، به دلیل ادامه فعالیت حزبالله در این منطقه، رژیم صهیونیستی به آنچه برخی تحلیلگران نظامی این رژیم، دکترین ویرانهها نامیدهاند، روی آورده است. راهبردی که به گفته الیاس حنا بر نابودی کامل همه چیز استوار است اقدامی که «تمار الزین» وزیر محیط زیست لبنان از آن به عنوان نسلکشی زیستمحیطی یاد کرده است.
به گفته حنا، اسرائیل تنها به کوچاندن ساکنان و تخریب ساختمانها و زیرساختهای جنوب لبنان بسنده نکرده، بلکه با استفاده از فسفر سفید و مواد سمی، خاک، آبهای زیرزمینی، منابع آبزی، کشاورزی و دامها را در این منطقه نیز هدف قرار داده است.
جنوب لبنان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تولیدات کشاورزی لبنان را تأمین میکند و به گفته این کارشناس، رژیم صهیونیستی همچنین مراکز صنعتی اصلی جنوب لبنان را هدف گرفته است؛ تا جایی که وزارت محیط زیست لبنان برآورد اولیه خسارتها را حدود ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرده است.
