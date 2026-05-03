به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارشناسان نظامی اعلام کرده‌اند که ارتش رژیم صهیونیستی در برابر نسل جدید پهپادهای فیبر نوری مورد استفاده حزب‌الله لبنان، با چالشی جدی و بی‌سابقه مواجه شده و عملاً توان اخلال الکترونیکی خود را در برابر این سلاح از دست داده است.

بر اساس گزارش شبکه خبری «سی‌ان‌ان»، این پهپادها که عمدتاً از نوع کوادکوپتر هستند، از طریق کابل فیبر نوری به اپراتور متصل می‌شوند و برخلاف پهپادهای متداول، هیچ سیگنال بی‌سیمی ارسال نمی‌کنند؛ ویژگی‌ای که باعث می‌شود سامانه‌های جنگ الکترونیک ارتش اسرائیل قادر به شناسایی یا مختل کردن آنها نباشند.

کارشناسان تأکید می‌کنند که این فناوری، تصویری با وضوح بالا و به‌صورت دید اول‌شخص در اختیار اپراتور قرار می‌دهد، بدون آنکه ردپای الکترونیکی قابل رهگیری ایجاد کند. به گفته آنان، همین موضوع رهگیری این پهپادها را بسیار دشوار و حتی در بسیاری موارد غیرممکن کرده است.

«یهوشوا کالیسکی»، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی، در این‌باره تصریح کرد: «این پهپادها در برابر پارازیت‌های ارتباطی مصون هستند و در غیاب امضای الکترونیکی، تعیین محل پرتاب آنها نیز غیرممکن است.»

در یک ویدیویی که اخیرا منتشر شده، یک پهپاد کوچک تنها چند کیلوگرمی به هدفی در میان نیروهای اسرائیلی اصابت می‌کند، در حالی که به نظر می‌رسد نظامیان صهیونیست هیچ‌گونه آگاهی از نزدیک شدن آن نداشته‌اند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در این حمله، یک گروهبان ۱۹ ساله به نام آیدان فوکس کشته و چند نفر دیگر زخمی شده‌اند.

گزارش می‌افزاید که پس از این حمله، پهپادهای بیشتری به سمت یک بالگرد امدادی که برای انتقال مجروحان وارد منطقه شده بود، شلیک شده‌اند؛ اقدامی که نشان‌دهنده توانایی حزب‌الله در اجرای حملات هماهنگ با این فناوری جدید است.

یک منبع نظامی اسرائیلی در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان اذعان کرده است: «به‌جز موانع فیزیکی مانند تور، کار زیادی نمی‌توان انجام داد. این یک سیستم ساده است که برای جنگ نامتقارن تطبیق داده شده است.» وی افزود که کابل‌های فیبر نوری به‌قدری نازک و سبک هستند که تقریباً با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند و می‌توانند تا حدود ۱۵ کیلومتر امتداد یابند.

«ساموئل بندِت»، پژوهشگر مرکز امنیت نوین آمریکا نیز این سلاح را «بسیار مؤثر و خطرناک» توصیف کرده و گفته است: «اگر این سیستم توسط اپراتور ماهر علیه نیرویی که آماده نیست استفاده شود، می‌تواند بسیار کشنده باشد و حتی در برابر نیروهای آماده نیز همچنان تهدیدی جدی محسوب می‌شود.»

بر اساس گزارش سی.ان.ان استفاده از پهپادهای کم‌هزینه اما دقیق، بخشی از راهبرد جدید حزب الله به شمار می‌رود؛ راهبردی که به اذعان مقامات نظامی اسرائیل، همچنان تهدیدی در حال گسترش برای این رژیم است.

