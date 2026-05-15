در حرم بانوی کرامت؛

عزاداری شهادت امام جواد(ع) به زبان‌های عربی و اردو برگزار می‌شود

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸
محفل عزاداری شهادت امام جواد علیه‌السلام ویژه اردوزبانان شنبه ۲۶ اردیبهشت و محفل عزاداری عرب‌زبانان یکشنبه ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۲۰ در شبستان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها واقع در صحن امام هادی علیه‌السلام حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محفل ویژه عزاداری عرب‌زبانان و اردوزبانان به مناسبت شهادت امام جواد علیه‌السلام با همکاری اداره امور بین‌الملل حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود.

محفل اردوزبانان شنبه ۲۶ اردیبهشت ساعت ۲۰ هم‌زمان با شب شهادت امام جواد علیه‌السلام با قرائت قرآن توسط بشارت حسین امامی، سخنرانی حجت‌الاسلام آقا علی سرور، مرثیه‌سرایی غلام مرتضی شیخ و مداحی سید محمد فرزان رضوی در شبستان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.

همچنین محفل عزاداری عرب‌زبانان نیز هم‌زمان با شام شهادت امام جواد علیه‌السلام روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ساعت ۲۰ در شبستان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با سخنرانی حجت‌الاسلام السید زید البطاط و مداحی ملاعلی الضیغمی برگزار خواهد شد.

