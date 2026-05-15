به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محفل ویژه عزاداری عرب‌زبانان و اردوزبانان به مناسبت شهادت امام جواد علیه‌السلام با همکاری اداره امور بین‌الملل حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود.

محفل اردوزبانان شنبه ۲۶ اردیبهشت ساعت ۲۰ هم‌زمان با شب شهادت امام جواد علیه‌السلام با قرائت قرآن توسط بشارت حسین امامی، سخنرانی حجت‌الاسلام آقا علی سرور، مرثیه‌سرایی غلام مرتضی شیخ و مداحی سید محمد فرزان رضوی در شبستان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.

همچنین محفل عزاداری عرب‌زبانان نیز هم‌زمان با شام شهادت امام جواد علیه‌السلام روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ساعت ۲۰ در شبستان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با سخنرانی حجت‌الاسلام السید زید البطاط و مداحی ملاعلی الضیغمی برگزار خواهد شد.

