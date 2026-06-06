به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، در پی درگذشت آیت الله العظمی فیاض، پیامی صادر کرد و با اشاره به خدمات و برکات حضور وی در حوزه علمیه نجف، آثار این حضور را مداوم دانست.

متن پیام آیت الله مکارم شیرازی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر ارتحال عالم ربانی و مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله حاج شیخ اسحاق فیاض (طاب ثراه)، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید و حوزه مقدسه نجف اشرف را در سوگ نشاند.

سال‌ها حضور در نجف و تربیت شاگردان فراوان و تالیف کتب و اشراف بر جریان علمی آن حوزه و ارشاد مومنین و مقلدان، تنها بخشی از برکات وجود این فقیه بود که فراموش نخواهد شد و آثار صالحه آن باقی خواهد ماند ان شاء الله.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به حوزه نجف اشرف، ملت‌ های مومن افغانستان و عراق، عموم مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فقید، و بویژه خاندان معزز ایشان، تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با اولیای الهی، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت می‌نمایم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

قم ـ ناصر مکارم شیرازی

۱۴۰۵/۳/۱۶

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