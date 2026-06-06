به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله در بیانیهای اعلام کرد حمله اسرائیل به خودروی متعلق به ارتش لبنان و کشته شدن دو افسر و یک نظامی، «جنایتی برنامهریزیشده» است که به گفته این گروه، در ادامه حملات علیه مردم لبنان بهویژه در جنوب و بقاع غربی صورت گرفته است.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که این رخداد «پیامد طبیعی سهلانگاری مسئولان نسبت به حاکمیت کشور و خون شهروندان» و «امتیازدهیهای رایگان» است. حزبالله ضمن محکوم کردن این حمله، با خانوادههای کشتهشدگان و فرماندهی و نیروهای ارتش لبنان ابراز همدردی و بر حمایت خود از ارتش این کشور تأکید کرد.
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