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حزب‌الله: حمله رژیم صهیونیستی به ارتش، نتیجه بی‌اعتنایی دولت به حاکمیت لبنان است

۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۳
کد مطلب: 1823343
حزب‌الله: حمله رژیم صهیونیستی به ارتش، نتیجه بی‌اعتنایی دولت به حاکمیت لبنان است

حزب‌الله لبنان در واکنش به حمله اسرائیل به یک خودروی نظامی ارتش این کشور که به کشته شدن دو افسر و یک سرباز انجامید، این اقدام را «جنایتی عمدی» خواند و آن را نتیجه «بی‌اعتنایی حاکمیت به سیادت ملی» دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد حمله اسرائیل به خودروی متعلق به ارتش لبنان و کشته شدن دو افسر و یک نظامی، «جنایتی برنامه‌ریزی‌شده» است که به گفته این گروه، در ادامه حملات علیه مردم لبنان به‌ویژه در جنوب و بقاع غربی صورت گرفته است.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که این رخداد «پیامد طبیعی سهل‌انگاری مسئولان نسبت به حاکمیت کشور و خون شهروندان» و «امتیازدهی‌های رایگان» است. حزب‌الله ضمن محکوم کردن این حمله، با خانواده‌های کشته‌شدگان و فرماندهی و نیروهای ارتش لبنان ابراز همدردی و بر حمایت خود از ارتش این کشور تأکید کرد.

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