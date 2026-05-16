بیان احکام تیمم؛ نحوه صحیح زدن دودست بر زمین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمد انواری در برنامه بیان احکام بین نماز ظهر و عصر چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت در ادامه احکام تیمم اظهار داشت: طبق نظر مرحوم امام خمینی(ره) و رهبر شهید، هنگامی که انسان می‌خواهد تیمم کند، باید هر دو دست را با هم بر زمین بزند. گذاشتن دست روی زمین کفایت نمی‌کند و باید «زدن» صدق کند، هرچند لازم نیست محکم بزند.

وی افزود: زدن دست راست و چپ پشت سر هم نیز کفایت نمی‌کند؛ باید هر دو دست را با هم بر زمین زد. مواردی که «زمین» بر آنها صدق می‌کند شامل خاک، ریگ، سنگ و کلوخ است و به نظر این بزرگواران تیمم بر آنها صحیح است.

انواری تصریح کرد: اگر گِل پخته شده باشد مانند آجر یا گچ پخته شده یا سنگ گچ و سنگ آهک، تیمم بر آنها صحیح نیست. البته این مسائل مورد اختلاف‌نظر است. برخی از مراجع می‌فرمایند تا زمانی که خاک وجود داشته باشد، تیمم بر سنگ صحیح نیست.

کارشناس احکام حرم مطهر خاطرنشان کرد: تیمم بر فرش صحیح نیست، مگر اینکه غبار خاکی از آن تولید شود. بدین صورت که فرش را بتکانند و خاکی از آن تولید گردد، در این صورت بر آن غبار تیمم اشکالی ندارد.

وی در پایان با تأکید بر حضور در خیابان‌ها و میادین به عنوان بهترین عبادت به حکم قرآن، افزود: همان‌طور که با شوق و اشتیاق به حرم اهل بیت(ع) و نماز جماعت مشرف می‌شوید، در خیابان‌ها نیز حضور پیدا کنید و از دعا برای رزمندگان غفلت نشود.

..........................

پایان پیام