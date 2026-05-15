به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام مهدی سلیمانی اردهالی در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای چهارشنبه ۲۳ اردیبهشتماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به حدیث شریفی از رسول خدا(ص) که فرمودند «إِنَّ لِرَبِّکُمْ فِی أَیَّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحَاتٍ فَتَعَرَّضُوا لَهَا»، اظهار داشت: در روزگار شما نفحات و نسیمهای رحمتی از سوی پروردگار میوزد. خود را در معرض این نسیمها قرار دهید که اگر نسیمی از رحمت الهی شما را در بر گیرد، هرگز بعد از آن شقی نخواهید شد.
سلیمانی اردهالی با اشاره به روز دحوالارض (۲۵ ذیقعده)، خاطرنشان کرد: در این روز، حضرت ابراهیم(ع) و حضرت عیسی بن مریم(ع) به دنیا آمدهاند و زمین از زیر کعبه نمایان گشته است. همچنین در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که قیام قائم(عج) در روز ۲۵ ذیقعده خواهد بود.
سخنران حرم مطهر با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) که فرمودند شب ۲۵ ذیقعده، شبی است که حضرت ابراهیم(ع) و عیسی(ع) در آن متولد شدند، افزود: این روز بسیار عزیز و عظیمی است. امام رضا(ع) فرمودند کسی که در این روز روزه بگیرد، بهاندازه شصت ماه روزهداری ثواب دارد.
وی با اشاره به داستان حر بن یزید ریاحی و عبیدالله بن حر جعفی، تصریح کرد: حر خود را در معرض نسیم رحمت الهی قرار داد و سعادتمند شد. اما عبیدالله بن حر باوجود اتمام حجت توسط امام حسین(ع)، همراهی نکرد و فقط اسب خود را پیشنهاد داد. حضرت فرمودند من به اسب تو نیازی ندارم؛ من میخواستم تو را نجات دهم.
سلیمانی اردهالی با اشاره به شرایط امروز، خاطرنشان کرد: امروز نیز برخی با توجیههای واهی، سعی در توجیه جنایات دشمنان دارند. ما باید از ملت ایران که هفتاد و چند شب است پوزه استکبار را به خاک مالیدهاند، درس بگیریم. این ملت مبعوث شدهاند تا انتقام خون رهبر شهید را بگیرند و این انتقام کمتر از نابودی رژیم صهیونیستی نیست.
وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران تا پای جان و تا آخرین قطره خون، پشت سر مقام معظم رهبری ایستادهاند و تا شکست کامل نتانیاهو و ترامپ خواهند ایستاد.
..........................
پایان پیام
نظر شما