سفیر ایران: آینده فلسطین باید به دست خود فلسطینیان تعیین شود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ امیرسعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل امروز جمعه به وقت محلی در مراسم بزرگداشت در هفتادوهشتمین سالگرد روز نکبت، افزود: این روز یادآور آوارگی گسترده فلسطینیان و همچنان نماد تراژدی بزرگ منطقه‌ای است و بار دیگر اخراج جمعی فلسطینیان و انکار دیرپای حقوق بنیادینشان از جمله حق تعیین سرنوشت را به خاطر می‌آوریم.

ایروانی تصریح کرد: با وجود دهه‌ها خشونت، جنایات جنگی و آثار مستمر اشغال، مردم فلسطین هویت، کرامت و آرمان‌های مشروع خود را حفظ کرده‌اند.

نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل، گفت: مبارزه آنان بر ضرورت فوری بسیج بین‌المللی برای مقابله با علل ریشه‌ای این وضعیت تأکید می‌کند؛ از جمله سیاست‌های اشغالگرانه و توسعه‌طلبانه صهیونیستی که فشارهای غیرانسانی تحمیل‌شده بر فلسطینیان را به پیش می‌راند، گرسنگی دادن به غیرنظامیان و کودکان و همچنین اعمال تروریسم دولتی با هدف پاکسازی قومی و آوارگی فلسطینیان از سرزمین مادری‌شان.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید مجدد بر همبستگی خود با مردم فلسطین، تصریح می‌کند که حمایت از آرمان آنان نباید صرفاً به ابراز همدردی محدود بماند. این حمایت مستلزم پرداختن فعالانه به این علل ریشه‌ای است؛ عللی که با الگوهای گسترده‌تر نظامی‌گری از سوی رژیم اشغالگر در منطقه تقویت شده و از حمایت بازیگران فرامنطقه‌ای برخوردار است.

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: تداوم این وضعیت مستلزم بازنگری انتقادی در رویکردهایی است که در تحقق صلح یا عدالت ناکام مانده‌اند. تسلیم گزینه نیست. تاریخ از کسانی که در برابر ستم مقاومت و از آزادی و حق تعیین سرنوشت دفاع کردند به نیکی یاد خواهد کرد؛ و آنان را که با سکوت یا بی‌تفاوتی، زمینه‌ساز بی‌عدالتی شدند، به داوری خواهد نشست.

ایروانی افزود: ما همچنان بر این باوریم که آینده فلسطین باید به دست خود فلسطینیان تعیین شود. جامعه بین‌المللی باید رویکردی عمل‌محورتر اتخاذ کند، استانداردهای دوگانه را مردود شمارد و رفتار خود را با ارزش‌های جهانی‌ای که مدعی پایبندی به آنهاست همسو سازد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ادامه داد: معتقدیم که پیگیری عدالت راهی جز مقاومت استوار باقی نمی‌گذارد. این عزم که بر وحدت، همکاری و احساس مشترک هدفمندی در میان منطقه استوار است، همچنان برای تحقق عدالت و تأمین صلحی پایدار ضروری است.

