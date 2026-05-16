تقدیر آیت‌الله سبحانی از پرستاری که جان نوزادان را نجات داد

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۶:۳۷
حضرت آیت‌الله سبحانی با قدردانی از زحمات جامعه سلامت، اظهار کردند: تصاویر جانفشانی پرستاری که نوزادان را نجات میدهد را دیدم، صحنه‌ای را خلق کرد که کار فرشتگان است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با هفته ملی سلامت، دکتر ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم به همراه اعضای هیئت رئیسه دانشگاه با حضرت آیت‌الله سبحانی از مراجع عظام تقلید دیدار کردند

حضرت آیت‌الله سبحانی در این دیدار با قدردانی از زحمات و تلاش‌های جامعه سلامت کشور، تصریح کردند: ایثار جامعه سلامت در جنگ تحمیلی رمضان ارزشمند و ماندگار است.

معظم له بر این نکته تأکید کردند که پزشکان و پرستاران و کادر درمان در این جنگ اخیر، از استوانه های پیروزی و اقتدار ملت ایران بودند.

این مرجع تقلید افزودند: تصاویر جانفشانی پرستاری که نوزادان را نجات میدهد را دیدم، صحنه‌ای را خلق کرد که کار فرشتگان است.

دکتر ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم در این دیدار گزارشی از اقدامات دانشگاه و فعالیتهای جامعه سلامت استان به ویژه در جنگ تحمیلی سوم ارائه داد.

