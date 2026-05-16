معاون وزیر خارجه یمن: سلاح مقاومت لبنان باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر امور خارجه یمن، حملات مداوم اسرائیل به لبنان را که به کشته و زخمی شدن هزاران غیرنظامی و تخریب گسترده منازل و زیرساختها انجامیده، بهشدت محکوم کرد. وی در پیامی خطاب به عمار الموسوی، مسئول روابط بینالملل حزبالله، درباره تحولات اخیر لبنان موضع کشورش را اعلام کرد.
ابوراس با تمجید از «ایستادگی مقاومت لبنان» و آنچه آن را دستاوردهای میدانی در برابر اسرائیل خواند، تصریح کرد که جبهه لبنان تنها یک مسئله داخلی نیست، بلکه جبههای برای کل امت اسلامی در مقابله با دشمن مشترک به شمار میرود و نقشی مستقیم در حمایت از فلسطین دارد. او لبنان را «خط مقدم» مقابله با اسرائیل توصیف کرد.
وی همچنین مدعی شد تحولات و تنشهای جاری در منطقه در راستای اجرای طرحی گستردهتر با هدف تحقق پروژه «اسرائیل بزرگ» و شکلدهی به «خاورمیانه جدید» است. به گفته او، گزینه مقاومت کارآمدترین راه برای مقابله با اشغالگری و بازپسگیری حقوق از دسترفته ملتهاست.
معاون وزیر خارجه یمن تأکید کرد ملتهایی که بر حق مشروع خود در دفاع از سرزمین و حاکمیتشان پافشاری کردهاند، توانستهاند طرحهای سلطهجویانه را ناکام بگذارند. وی افزود سلاح مقاومت لبنان یک مؤلفه قدرت در برابر اسرائیل است و تلاش برای خلع آن، در راستای خدمت به پروژههای اسرائیلی ارزیابی میشود.
ابوراس در پایان بر ضرورت حفظ وحدت داخلی لبنان و تمرکز بر مقابله با «دشمن اصلی» تأکید کرد و بار دیگر حمایت ثابت جمهوری یمن از مردم لبنان و مقاومت این کشور در برابر حملات اسرائیل را اعلام کرد.
.............
پایان پیام
نظر شما