به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ گردانهای القسام اعلام کرد که عزالدین الحداد (ابوصهیب) در شهر غزه به شهادت رسید.
در بیانیه گردانهای القسام آمده است: این فرمانده بزرگ در عملیات ترور بزدلانه دشمن در مرکز شهر غزه که نقض آشکار توافق آتشبس است، شهید شد.
القسام افزود: این حادثه بزرگ تنها انگیزه مضاعفی است که ملت پایدار و مقاومت قهرمانانه آن را به ادامه راه مبارزه و مقاومت ترغیب میکند.
پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی و شاباک با اعلام شهات عزالدین الحداد مدعی شدند که وی فرمانده شاخه نظامی حماس و آخرین فرمانده ارشد حماس بود که در حادثه هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) نقش داشت.
رسانههای فلسطینی روز جمعه گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی علاه بر ترور الحداد همچنین یک ساختمان مسکونی در غرب شهر غزه را هدف قرار داده است.
منابع صهیونیستی نیز اعلام کردند که نیروی هوایی این رژیم با استفاده از پهپاد و جنگنده، آپارتمان محل استقرار حداد را بمباران کرده و همزمان خودرویی را که از محل دور میشد نیز مورد هدف قرار داده است.
به گفته منابع نظامی اسرائیل، سه جنگنده در این عملیات مشارکت داشته و ۱۳ بمب بهکار گرفته شده است.
عزالدین حداد (ابوصهیب)، رئیس شاخه نظامی حماس در نوار غزه، از چهرههای کلیدی مقاومت فلسطین بود که به دلیل جان سالم به در بردن از چندین سوءقصد اسرائیل، در رسانههای صهیونیستی به «شبح القسام» معروف شده بود. وی پس از عملیات طوفان الاقصی به بالاترین جایگاه نظامی در غزه رسیده بود و به گفته رسانههای اسرائیلی در ماههای اخیر مسئولیت سازماندهی مجدد ساختار نظامی این جنبش را بر عهده داشت.
منابع صهیونیستی اذعان کردهاند که حداد ساختاری طراحی کرده بود که حتی پس از ترور او نیز به فعالیت خود ادامه دهد.
