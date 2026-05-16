به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از مجموعه گرانسنگ «منظومه فکری آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی» توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری موسسه و انتشارات امیرالمومنین(ع) برگزار می‌شود.

این مراسم با پیام تصویری مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی همراه خواهد بود.

در این آیین، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه و حجت‌الاسلام محی‌الدین مکارم شیرازی به سخنرانی و تبیین ابعاد این مجموعه ارزشمند خواهند پرداخت.

این مراسم چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، ساعت ۹:۳۰ صبح در قم، بلوار ۱۵ خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی اینترنتی iict.ac.ir/kwwv مراجعه کنند.

