به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از مجموعه گرانسنگ منظومه فکری آیت الله العظمی مکارم شیرازی صبح امروز چهارشنبه به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری موسسه و انتشارات امیرالمومنین(ع) در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شهر قم در حال برگزاری است.

آیت‌الله العظمی سبحانی در پیامی تصویری به این مراسم با اشاره به روحیه ابتکار و آینده‌نگری آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، ایشان را از چهره‌های کم‌نظیر حوزه علمیه در پاسخ‌گویی به نیازهای روز جامعه و ترویج معارف اسلامی معرفی کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین قال الحکیم فی محکم کتاب الکریم « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ اللَّهُ لَکُمْ وَ إِذا قیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ »

برای من مایه خوشبختی است که درباره شخصیت علمی و یک مفسر بزرگ، فقیه عالی قدر سخن بگویم. اصولاً بزرگداشت علما به هر عنوانی باشد منافعی دارد، یکی از منافعشان این است که نسل حاضر علاقمند می شود به علم، چون می بیند نسبت به علما این همه تکریم می‌شود، تقدیر می‌شود، چه در حال حیات چه در حال ممات.

یعنی در حقیقت کسانی که این بزرگداشت‌ها را ایجاد می‌کنند، یک نوع علم علما را ترویج می دهند. نکته‌ای که در اینجا هست آیه مبارکه یه مسئله جزئی را متذکر می شود اما چون درباره علماست، بزرگ است.

می فرماید مردم اگر در مجلسی هستید پر، اما عالمی وارد می شود و به شما می‌گویم و به شما بگویند، فافسحوا جا باز کنید. اگر به شما می‌گویند برخیزید، فانشزوا برخیزید چرا؟ « یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ » با این عمل مقام علم بالا میرود کسانی که مومن اند و دارای درجات از علم هستند بالا میرود در جامعه.

یرفع الله جواب آن دو که امرکرد جا باز کنید و بلند بشود، چرا چون این عمل شما دارای چنین نتیجه‌ای است که مقام علم در جامعه بالا می‌رود نکته جزئی است اما چون درباره علم علماست بزرگ است.

حضرت آیت الله مکارم در سال ۱۳۰۵ شمسی در ماه بهمن یا اسفند متولد شده. دورانی را در شیراز گذرانده تحصیلاتش در شیراز در مدرسه آ بابا خان فعلاً برای ما مطرح نیست اما در دوران جوانی در ۲۴ سالگی یا کمتر وارد قم می‌شوند ۱۳۲۴ شمسی شخصیت علمی ایشان در قم به وسیله دو نفر صورت گرفته مرحوم آیت الله داماد اصولا و فقها حاضر می شدند و مرحوم آیت الله بروجردی که فقهاً حاضر می‌شدند البته از دیگر علما هم بهره گرفته اما اونی که در واقع بنیه علم ایشان را تشکیل داده اند این دو نفرند در سال ۱۳۲۹ شمسی عازم نجف اشرف شدند دو سالم در نجف بودند از درس دو عالم بزرگوار بهره گرفته اند مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله خویی.

بعد از دو سال اقامت چون گرم بود توان اقامت نداشت برگشتن قم باز همان تحصیل سابق را حضور در محضر دو عالم را ادامه دادند این از نظر فقهی و اصول، و اما از نظر فلسفی و کلامی حدود ۵ سال در محضر استاد بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی بودند در اسرار شرکت می کردند تا حدود پنج سال.

علاوه بر آن جلد اول تفسیر المیزان را به امر ایشان به فارسی برگرداند. آنچه که الان عرض می‌کنم یک نکته ایست در زندگانی ایشان به نام نکته ابتکار. مواهب زیاد است خلاق متعال فهم می دهد حافظه می دهد اما آنی که کمتر می دهد مسئله ابتکار است که نوآوری باشد.

خداوند منان به ایشان این مواهب را داده به نام نوآوری، اگر آثار گذشتگان را نگاه کنیم اگر جنبه تکراری داشته، بقایش کمتر بوده. اما آنی که نوآور بوده در حقیقت طرحی را ریخته است، آن بقا داشته. در خاطرم هست در آن زمان یک دوره عقاید و زبان فارسی نوشتن از آفریدگان جهان تا مسئله معاد انسان و جهان.

کتاب‌های عقیدتی ما فارسی قدیمی بود که برای نسل حاضر مفهوم نیست. بقیه کتاب ها هم که به زبان عربی بودند. با کمال احترام به این کتاب‌ها و مولف‌ها اما نیاز روز را برطرف نمی‌کرد ایشون اولین ابتکارش این است که یک دوره عقاید را نوشت و منتشر کرد و اتفاقا به جا افتاد.

یکی دیگر از نشانه های ابتکار ایشان مسئله ابنیه هست مدارسی را ساخته، کاملا جنبه ابتکاری است. این حالت را دارد که سالیان درازی مردم از آن استفاده کنند قرن‌ها از آن بهره بگیرند آینده نگری را در نظر گرفته‌ایم مدارس را ساخته این هم یک نوع ابتکار است.

ابتکارهای دیگر ایشان از نظر خدمات حوزوی یا خدمات انقلابی برای همه روشن است چون در نوشتن قانون اساسی خیلی نقش مهمی داشتند من خودم بودم در اونجا دو نفر خیلی مهم بودند یکی مرحوم آیت الله بهشتی و دگران، ابتکاری است. همچنین در مسائل دیگر شما از قلم خدمتتون که مسئله تفسیر نمونه را کم نگیرید تفسیر نمونه در زمان نوشته شد که یک تفسیر فارسی که در اختیار جوانان باشد مسائل روز را و نیازهای روز را بنویسد و پاسخ بدهد نیست.

تفسیر المیزان تفسیر قرن‌هاست، اما به زبان عربی، ابتکارشان این است که با الهام از کتاب ایشان و دیگران در ظرف ۱۵ سال یک تفسیر جامعی را منتشر کرد و اتفاقاً به زبان عربی هم منتشر شده و الان هم میبینم مرجع شده نویسندگان عربی به آن مراجعه می کنند. خداوند منان توفیق را به ایشان داده الان ایشان از نظر سنی ۱۰۰ سال را تجربه می‌کند چون متولد ۱۳۰۵ شمسی عرض کنم آخر سال یا بهمن یا اسفند الان ۱۴۰۵. سالش را عرض کنم که ترجمه می‌کند اگر آثار ایشان را ببینیم بر این صلوات پخش کنیم برای هر سال ایشان یک کتابی دارد یا یک رساله ای دارد « ذلک فضل الله یوتیه من یشاء »

پروردگار عالم وجود ایشان و سایر مراجع و بزرگان که در خدمت حوزه هستند موفق و مؤید بفرماید و هر نوع بلا را از حوزه و کشور دور کند.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

