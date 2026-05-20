به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محیالدین مکارم شیرازی در آیین رونمایی از مجموعه «منظومه فکری آیتاللهالعظمی ناصر مکارم شیرازی» که امروز در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد، با اشاره به ابعاد شخصیتی این مرجع تقلید جهان تشیع، اظهار داشت: شناخت عمیق مفاخر دینی معمولاً به نسلهای بعدی واگذار میشود، چرا که معاصرت با یک شخصیت بزرگ و حتی روابط نزدیک خانوادگی گاه همچون حجابی مانع درک همه زوایای عظمت او میگردد.
این استاد حوزه تصریح کرد: همانگونه که نگاه ما به گذشتگان، نگاهی عمیقتر و ارزشمندتر است، گاهی حجاب معاصرت یا حتی روابط نزدیک خانوادگی مانع میشود انسان بتواند همه ابعاد عظمت یک شخصیت را درک کند.
نقش تعیینکننده در برههای حساس از تاریخ انقلاب اسلامی
وی با بیان اینکه بسیاری از ابعاد شخصیت علمی، اخلاقی و اجتماعی آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی را از زبان شاگردان و از طریق آثار و برکات حضور ایشان در جامعه فهمیده است، گفت: گاهی احساس میکنم خداوند این شخصیتها را دقیق و حسابشده برای مقاطع خاص حفظ میکند.
استاد حوزه در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تعیینکننده این مرجع تقلید در برههای حساس از تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: بعد از شهادت رهبر عزیز انقلاب اسلامی در روزهایی که جامعه در التهاب و نگرانی قرار داشت و همه میپرسیدند آینده چه خواهد شد، مواضع، بیانات و پیامهای آیتالله العظمی مکارم شیرازی آرامش ویژهای به جامعه داد. حتی یک سخنرانی کوتاه چهار یا پنج دقیقهای از ایشان در همان ایام توانست فضای ملتهب جامعه را فروکش کند.
شخصیت آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی فقط در آثار علمی خلاصه نمیشود
این استاد حوزه علمیه در ادامه با اشاره به ابعاد گسترده شخصیت آیتالله العظمی مکارم شیرازی، خاطرنشان کرد: مجموعه «منظومه فکری» منتشرشده، هرچند بخش علمی شخصیت ایشان را با نظم و ساختاری دقیق بررسی کرده، اما شخصیت این مرجع بزرگوار هرگز تنها در آثار علمی خلاصه نمیشود. سیره عملی و رفتاری ایشان نیز نیازمند تدوین و تبیین منظومهمند است.
شجاعت در بیان حق
حجتالاسلام والمسلمین مکارم شیرازی در ادامه به تبیین ابعاد شخصیتی و روش عملی آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی پرداخت و با اشاره به دو ویژگی محوری این مرجع جهان تشیع، اظهار داشت: شجاعت در اظهار حق و توجه عالمانه به نیازهای روز جامعه، از برجستهترین مؤلفههای رفتاری ایشان به شمار میآید.
وی در تبیین نخستین ویژگی یعنی شجاعت، خاطرنشان کرد: یکی از شاخصههای برجسته رفتاری آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی، شجاعت بینظیر ایشان است. بسیاری از افراد ممکن است حقیقت را درک کنند و بدانند، اما توان و جرأت ابراز آن را در فضای عمومی و در مواجهه با هزینهها نداشته باشند؛ در حالی که ایشان بارها در موضعگیریهای حساس و هنگام بیان مسائل دشوار، صرفاً بر اساس «تکلیف الهی» عمل میکردند.
حجتالاسلام مکارم شیرازی افزود: ایشان همواره بر این باورند که عالم دینی وظیفه دارد در زمان لازم و مقتضی، سخن بگوید و سکوت به هنگام نیاز جامعه به بیان حقیقت، جایز نیست. این رویکرد، ریشه در نگاه مسئولیتمحور ایشان به فقاهت و مرجعیت داشت.
توجه دقیق و مستمر به نیازهای عینی و عملی جامعه
این استاد حوزوی دومین ویژگی محوری این مرجع عالیقدر را توجه دقیق و مستمر به نیازهای عینی و عملی جامعه دانست و گفت: بسیاری از آثار ماندگار، کتابهای مرجع و نیز مؤسسات علمی و فرهنگی که به همت آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی شکل گرفت، همه بر پایه «تشخیص یک نیاز واقعی» در جامعه پایهریزی شد؛ ایشان هرگز دست به تألیف یا تأسیس کاری نمیزدند مگر آن که خلأ و نیازی ملموس را در آن عرصه احساس میکردند.
حجتالاسلام والمسلمین مکارم شیرازی به روایتی از آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی اشاره کرد و گفت: ایشان نقل میفرمودند که اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران نزد ایشان آمدند و درخواست کردند کتابی معتبر و جامع برای تدریس «مدیریت از دیدگاه اسلام» معرفی کند. ایشان پس از جستوجو و تحقیق گسترده، دریافتند که هیچ اثر جامع و منسجمی در این حوزه وجود ندارد. در نتیجه، به جای معرفی کتاب دیگران، خود شخصاً دست به تألیف کتاب «مدیریت و اسلام» زدند و این خلأ علمی و عملی را پر کردند.
وی افزود: به همین صورت، تألیف مجموعه ارزشمند و پرآوازه «تفسیر نمونه» نیز بر همین مبنا شکل گرفت، چرا که ایشان نیاز جامعه به تفسیری روان، مستند، بهروز و متناسب با پرسشهای معاصر را احساس کردند. تأکید آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی بر این بود که هرگاه خلأیی در جامعه احساس شود، عالم دینی نباید نظارهگر بماند، بلکه موظف است وارد میدان شده و اقدام عملی انجام دهد. این روش، الگویی کارآمد برای حوزههای علمیه در مواجهه با مسائل مستحدثه و نیازهای نوپیدای اجتماعی به شمار میرود.
ضرورت تدوین سیره عملی و رفتاری
حجتالاسلام والمسلمین مکارم شیرازی با اشاره به نقش تاریخی مجله «مکتب اسلام» اظهار داشت: در آغاز راهاندازی این مجله، بسیاری از افراد ارزش و اهمیت آن حرکت را درک نمیکردند، اما امروز شاهدیم که این اقدام، چه شبکه گسترده و مؤثری از نیروهای فرهنگی و انقلابی را تربیت کرده است.
استاد حوزه افزود: بسیاری از کسانی که به دیدار ایشان میآیند، خود را از شاگردان مکتب اسلام معرفی میکنند و این نشاندهنده عمق تأثیرگذاری آن جریان فرهنگی است.
حجتالاسلام والمسلمین مکارم شیرازی در ادامه با تأکید بر ضرورت تدوین سیره عملی و رفتاری این مرجع تقلید، خاطرنشان کرد: همانگونه که منظومه فکری و علمی ایشان تدوین شده، لازم است ابعاد اخلاقی، رفتاری و مدیریتی این شخصیت نیز با همت شاگردان و همراهان جمعآوری، تبیین و منتشر شود تا نسلهای آینده بتوانند تصویری جامع و واقعی از این مرجع بزرگوار داشته باشند.
