به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از مجموعه «منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی» پیش از ظهر امروز در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در این مراسم با بیان اینکه این اثر فاخر برخلاف تصور برخی افراد، یک مجموعه مقاله نیست، اظهار داشت: در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، منظومه‌ها به‌صورت نظام‌مند طراحی می‌شوند و صرفاً گردآوری چند مقاله مستقل نیستند.

وی افزود: برای تدوین این اثر ارزشمند، یک سال کامل تمام آثار معرفتی، فقهی، اصولی، اخلاقی، تفسیری و سیاسی آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی مطالعه شد تا بتوانیم پرونده علمی دقیقی تشکیل دهیم و ساختار اثر را طراحی کنیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: پس از مطالعه کامل آثار و تألیفات این مرجع عالیقدر، مدخل‌ها مشخص شد و حتی برای هر مدخل نیز ساختار دقیق مباحث طراحی گردید و شورای علمی به صورت مستمر بر روند کار نظارت داشتند.

بخش اول؛ شخصیت علمی، سلوکی و اجتماعی

خسروپناه گفت: بخش نخست این کتاب به شخصیت علمی، سلوکی و اجتماعی این مرجع تقلید اختصاص دارد که در سه فصل تنظیم شده و زیست‌نامه علمی، خدمات فرهنگی و اجتماعی و همچنین منش سیاسی ایشان را بررسی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این بخش در حقیقت الگویی از «چگونه طی کردن مسیر علمی تا مرجعیت» را در اختیار طلاب و عموم مردم قرار می‌دهد و فعالیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی ایشان پیش و پس از انقلاب اسلامی، از جمله نقش‌آفرینی ایشان در تدوین قانون اساسی را تبیین می‌کند.

بخش دوم؛ منطق اسلام‌شناسی و الگوریتم اجتهاد

این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: بخش دوم این کتاب «منطق اسلام‌شناسی» نام دارد که شامل مباحث معرفت‌شناسی، روش‌شناسی اجتهادی، و مباحث تفسیر، کلام و تاریخ است.

وی افزود: اگر طلبه‌ای روش اجتهاد یک استاد برجسته را به‌درستی فرا بگیرد، می‌تواند مسیر اجتهاد را بسیار سریع‌تر طی کند و شناخت روش‌شناسی علمی مراجع تقلید و بزرگان حوزه علمیه، کاری بسیار دشوار اما مهم است.

خسروپناه با اشاره به تدوین روش‌شناسی اجتهادی آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی تصریح کرد: این بخش حدود صد صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده و در آن «الگوریتم اجتهاد» این مرجع تقلید به‌صورت گام‌به‌گام تبیین شده است.

وی گفت: جلد اول شامل سه بخش و ۲۰ فصل است و مباحثی همچون خداشناسی، دین‌شناسی، قرآن‌شناسی، حدیث‌شناسی، انسان‌شناسی، نبوت، امامت و مهدویت، دنیاشناسی و آخرت‌شناسی را در بر می‌گیرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه افزود: در این مباحث علاوه بر طرح مسائل معرفتی، نکات روش‌شناسی نیز وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه در قرآن‌شناسی، روش تفسیری آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی و در حدیث‌شناسی نیز مشرب حدیثی ایشان بررسی شده است.

جلد دوم؛ نظام‌های منشی و رفتاری اسلام

خسروپناه بیان کرد: جلد دوم این اثر ارزشمند با بحث «نظام‌های منشی و رفتاری اسلام» آغاز می‌شود و مباحثی همچون عبادت‌شناسی، گناه‌شناسی، نظام فقهی و احکام اسلام، نظام اخلاق اسلامی، تعلیم و تربیت و تبلیغ اسلامی، عرفان اسلامی و سبک زندگی اسلامی را شامل می‌شود.

اهتمام آیت‌الله مکارم شیرازی به تبلیغ دین

وی افزود: این مرجع تقلید حتی در دوران مرجعیت نیز تبلیغ را رها نکردند و در شهرهای مختلف برای جوانان جلسات پرسش و پاسخ و مباحث اعتقادی برگزار کردند که تأثیر عمیقی بر نسل جوان می‌گذاشت. به طور مثال کتاب تفسیر نمونه ایشان نقش مهمی در رفع شبهات و جهت‌دهی فکری جوانان داشت.

خسروپناه تأکید کرد: در این مجموعه عمداً عنوان «نظام تعلیم و تربیت و تبلیغ اسلامی» انتخاب شد، زیرا تبلیغ در منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی پیوندی جدی با تعلیم و تربیت دارد و این عناوین با دقت طراحی شده‌اند.

وی در ادامه گفت: بخش پنجم کتاب مربوط به «نظام‌های اجتماعی اسلام» است. در این بخش، نظام خانواده، نظام فرهنگی، نظام مدیریتی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام سلامت، نظام قضایی و نظام امنیتی و دفاعی اسلام بر اساس دیدگاه‌های فقهی آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی تبیین شده است.

خسروپناه خاطرنشان کرد: مدخل «نظام خانواده اسلامی» به‌تنهایی ظرفیت یک کتاب مستقل را دارد و با حساسیت ویژه‌ای تدوین شده است. در بخش «نظام سلامت» نیز به ابعاد مختلف سلامت جسمی، روحی، معنوی و حتی جنسی پرداخته شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه در پایان گفت: آخرین بخش کتاب با عنوان «نظام غایی اسلام» به مباحثی همچون رفاه اجتماعی، عدالت، پیشرفت، تمدن اسلامی، حیات طیبه، کمال و قرب الهی می‌پردازد.

