به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد علی اکبر رشاد در آیین رونمایی از مجموعه «منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم‌شیرازی» که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد، با گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهیدان خدمت به‌ویژه شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، بیان کرد: شهید رئیسی حقیقتا مردمی، انقلابی، مجاهد و طلبه‌صفت بود. باید قدران زحمات این شهدا باشیم.

تدوین کتاب «منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی»

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به تدوین کتاب «منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی» خاطرنشان کرد: درگذشته درباره منظومه فکری امام‌خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(ره) کار و آثار آن عزیزان در چند نوبت تجدید چاپ و به زبان‌های مختلف ترجمه شد.

کتاب منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌ العظمی سبحانی در دستور است

وی ادامه داد: اکنون نیز منظومه فکری مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله‌ حاج شیخ جعفر سبحانی در دستور کار قرار دارد و در آینده در خصوص شخصیت‌های بزرگ حوزه‌های علمیه این کار انجام خواهد شد.

استاد رشاد در ادامه با اشاره به پیام تصویری آیت‌الله‌العظمی سبحانی، بیان کرد: تواضع و فروتنی ایشان حقیقتاً برای همه ما به ویژه طلاب حوزه‌های علمیه الگو است. اینکه شخصیتی در این تراز علمی، با این اخلاص، تواضع و فروتنی، برای تکریم شخصیت علمی مرجع دیگری پیام صادر می‌کند، در فضای آلوده جهان امروز بسیار معنادار و ارزشمند است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: خداوند متعال نعمتی بزرگ به حوزه‌های علمیه، جامعه اسلامی و ملت با بصیرت ایران عنایت کرده و آن وجود شخصیت‌های عظیمی همچون آیات‌ عظام مکارم‌شیرازی و سبحانی است و امیدواریم همچنان سایه‌ با برکتشان بر سر حوزه و جامعه اسلامی مستدام باشد.

مسئولیت‌پذیری و عافیت‌گریزی

این استاد حوزه علمیه، «حضرت آیت‌الله‌ مکارم‌شیرازی» را مرجعی مجاهد دانست و گفت: ایشان در تمام صحنه‌های انقلاب اسلامی حضور فعال داشته و در وقایع و حوادث مختلف، بی‌هیچ ملاحظه‌ای وارد میدان شده‌اند؛ حتی اگر هزینه آن تحمل توهین و هجمه باشد. این روحیه مسئولیت‌پذیری و عافیت‌گریزی، از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی ایشان است.

اندیشه کهکشانی

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی شخصیتی جامع‌الاطراف دارد؛ ایشان در فقه، اصول، فلسفه، کلام، تفسیر و اخلاق به صورت جامع و کامل ورود کرده و در همه‌ی عرصه‌ها اثرگذار بوده است و حقیقتاً یک «اندیشه کهکشانی» در آسمان حوزه علمیه هستند.

استاد رشاد با اشاره به سابقه آشنایی خود با آثار حضرت آیت‌الله‌ مکارم‌شیرازی گفت: از دهه ۴۰ و ۵۰ آثار ایشان را مطالعه می‌کردیم. آثار این مرجع عالیقدر دارای قلمی روان، خوش‌ذوق و جوان‌پسند است و در زمانی که هنوز مباحثی چون «فلسفه دین» در حوزه‌های علمیه رایج نبود، درباره نیاز به دین، قلمرو دین و مسائل نوپدید سخن می‌گفتند و می‌نوشتند.

نگارش آثار متناسب با زبان و ذهن جوانان

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دیگر ویژگی‌های ممتاز حضرت آیت‌الله‌ مکارم‌شیرازی، گفت: آثار این مرجع عالیقدر متناسب با زبان و ذهن جوانان نگاشته می‌شد و همین مسئله موجب استقبال گسترده جوانان از کتاب‌های ایشان شد.

مدیریت، شجاعت و مسئولیت‌پذیری

این استاد حوزه علمیه «مدیریت» را از دیگر ویژگی‌های برجسته حضرت آیت‌الله‌ مکارم‌شیرازی برشمرد و خاطرنشان کرد: ایشان مدیری توان‌مند هستند که در عرصه‌های علمی و نیز تأسیس حوزه‌های علمیه و موسسات آموزشی، روحیه مدیریتی ممتاز و کم‌نظیری دارند.

استاد رشاد با اشاره به روحیه شجاعت و مسئولیت‌پذیری این مرجع تقلید گفت: برخی افراد در حوادث و مسائل حساس زمانه ملاحظاتی دارند و ترجیح می‌دهند وارد میدان نشوند، اما حضرت آیت‌الله‌ مکارم‌شیرازی همواره در صحنه‌های مختلف حضور داشته و از دین و انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند.

خستگی‌ناپذیری

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین خستگی‌ناپذیری را از دیگر ویژگی‌های این مرجع تقلید دانست و گفت: حجم آثار و تألیفات ایشان شگفت‌انگیز است و برخی از آثار ایشان، همچون کتاب تفسیر نمونه، حقیقتاً گنجینه‌ای ارزشمند برای جامعه اسلامی و شیعیان به‌شمار می‌آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین رشاد در پایان با اشاره به با برکت بودن عمر حضرت آیت‌الله‌ مکارم‌شیرازی خاطرنشان کرد: این حجم از آثار، خدمات و برکات علمی و فرهنگی با محاسبات عادی قابل توجیه نیست و قطعاً نتیجه خلوص نیت و عنایت خاص الهی به ایشان است.

