هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران سوءتغذیه در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داد که افغانستان با بحران فزاینده سوءتغذیه روبه‌رو است و میلیون‌ها نفر، به‌ویژه زنان و کودکان، به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند.

این نهاد اعلام کرد که پیامدهای درگیری‌ها در خاورمیانه، از جمله افزایش قیمت جهانی سوخت و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، روند ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را با مشکل مواجه کرده و هزاران نفر را از دریافت کمک‌های حیاتی محروم ساخته است.

بر اساس این گزارش، پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و کاهش چشمگیر بودجه‌های کمک‌رسانی، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی دفاتر خود را تعطیل کرده یا فعالیت‌هایشان را به حداقل رسانده‌اند.

در همین حال، جامعه جهانی که پیش‌تر میلیاردها دلار برای بازسازی افغانستان هزینه می‌کرد، اکنون میزان کمک‌های خود را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.

سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است که حدود ۲۲ میلیون نفر، معادل نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند؛ به عبارتی از هر دو شهروند افغانستان، تقریباً یک نفر برای تأمین نیازهای اولیه زندگی به کمک دیگران وابسته است.

