به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا (WFP) از دشوارتر شدن روند انتقال کمکهای غذایی به افغانستان خبر داده؛ موضوعی که در پی تغییر مسیرهای ترانزیتی و بروز محدودیتهای جدید در مسیرهای دریایی و بنادر منطقه تشدید شده است.
در همین حال، وزارت خارجه ایالات متحده در گفتوگو با بخش افغانستان صدای آمریکا اعلام کرده است طالبان باید نقش سازندهای در حمایت از مردم ایفا کنند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که به دستور رئیسجمهور آمریکا، کمکهای این کشور متوقف شده و دسترسی بخشی از شهروندان افغانستان به منابع غذایی محدودتر شده است.
بر اساس گزارشها، پس از بسته شدن مرز پاکستان، برنامه جهانی غذا مسیر انتقال کمکها را از مسیر ایران و دبی تغییر داد؛ اما محدودیتهای دریایی و مشکلات بندری در ایران، بهویژه در بنادر مرتبط با این مسیر، روند انتقال را مختل کرده است.
در نتیجه، این نهاد ناگزیر شده ارسال کمکها را از مسیر عربستان و دبی دنبال کند؛ مسیری که زمان بیشتری میبرد و هزینههای حملونقل را افزایش میدهد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در سفر به هند گفته است آبراهها باید «به هر نحوی» باز بمانند و هرگونه اختلال در آن «غیرقانونی» است.
این در حالی است که در گزارش یادشده، برخی سیاستهای واشنگتن بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر بیثباتی منطقه و اختلال در مسیرهای تجاری و انسانی مطرح شده است.
کورین فلیشر، رئیس تأمینات برنامه جهانی غذا در ژنو، هشدار داده است حدود ۱۷ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجهاند.
به گفته او، پس از بسته شدن مسیر پاکستان و ایجاد محدودیتها در مسیر بندرعباس، کمکرسانی دشوارتر و هزینه انتقال بیشتر شده؛ وضعیتی که میتواند میلیونها کودک و مادر را در معرض سوءتغذیه قرار دهد.
در مجموع، تحولات اخیر نشان میدهد بحران غذایی افغانستان بیش از گذشته به تصمیمهای سیاسی و محدودیتهای خارجی گره خورده و اختلال در مسیرهای ترانزیتی، دسترسی به کمکهای حیاتی را با چالش جدی مواجه کرده است.
