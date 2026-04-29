ارسال ۴۲ تُن کمک بشردوستانه فرانسه به افغانستان؛ تمرکز بر درمان سوءتغذیه کودکان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه سهشنبه، ۸ اردیبهشت اعلام کرد که این کشور با مشارکت نهادهای بینالمللی و حمایت «بنیاد ایرباس»، حدود ۴۲ تُن کمک بشردوستانه را به افغانستان منتقل کرده است.
این محموله از طریق «پل هوایی بشردوستانه اروپا» به مقصد کابل ارسال شده است.
براساس اطلاعیه منتشرشده، این کمکها شامل ۲ هزار و ۶۸۰ بسته غذای درمانی آماده مصرف و حدود یک تُن تجهیزات پزشکی است که پس از ورود، برای توزیع و استفاده تخصصی در اختیار نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد قرار میگیرد.
مقامهای فرانسوی تأکید کردهاند که این اقلام بهویژه برای درمان کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه حاد طراحی شده و میتواند بخشی از نیازهای فوری جامعه آسیبپذیر افغانستان را پوشش دهد.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که بحران انسانی در افغانستان همچنان در سطحی گسترده ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل، نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در این کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
از این میان، حدود ۷.۵ میلیون کودک و زنان باردار یا شیرده نیازمند خدمات پیشگیرانه یا درمانی مرتبط با سوءتغذیه هستند؛ آماری که نشاندهنده عمق بحران غذایی و بهداشتی در این کشور است.
در همین راستا، برآوردهای جدید نهادهای بینالمللی از جمله یونیسف نیز حاکی از آن است که میلیونها کودک در افغانستان با درجاتی از سوءتغذیه مواجهاند و کمبود منابع مالی در سالهای اخیر، دسترسی به خدمات درمانی را بهشدت محدود کرده است.
گزارشها نشان میدهد که بخشی از مراکز درمانی در این کشور بهدلیل کاهش بودجه تعطیل شدهاند و این مسئله، فشار مضاعفی بر نظام سلامت افغانستان وارد کرده است.
ارسال این محموله در ادامه روند کمکرسانیهای اروپا به افغانستان انجام میشود.
اتحادیه اروپا در ماههای اخیر نیز چندین پرواز امدادی در قالب «پل هوایی بشردوستانه» به این کشور اختصاص داده و دهها تُن کمک تغذیهای و دارویی را، بهویژه برای مقابله با سوءتغذیه کودکان، منتقل کرده است.
این اقدامات عمدتاً با همکاری آژانسهایی مانند برنامه جهانی غذا و یونیسف صورت میگیرد.
فرانسه پیشتر نیز در چارچوب حمایت از عملیاتهای بشردوستانه در افغانستان، به تأمین مالی خدمات لجستیکی از جمله «خدمات هوایی بشردوستانه سازمان ملل» کمک کرده بود؛ اقدامی که نقش مهمی در دسترسی به مناطق دورافتاده و آسیبپذیر این کشور ایفا میکند.
بهطور کلی، این کمک جدید بخشی از تلاشهای مستمر جامعه جهانی برای کاهش پیامدهای بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان به شمار میرود؛ بحرانی که با گذشت چند سال از تحولات سیاسی اخیر، همچنان میلیونها نفر را در معرض ناامنی غذایی و کمبود خدمات درمانی قرار داده است.
