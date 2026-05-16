به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ «سرگی پاولوف» معاون نخست شرکت راه‌آهن روسیه اعلام کرد که کار بر روی پروژه ریلی «افغان‌ترانس» ادامه دارد و متخصصان روسیه و ازبکستان در حال تکمیل مطالعات فنی و اقتصادی این طرح هستند.

پاولوف این اظهارات را در نشست شورای حمل‌ونقل ریلی کشورهای مستقل همسو در عشق‌آباد مطرح کرد و گفت که همکاری‌های فنی میان دو کشور برای پیشبرد این پروژه در حال انجام است.

پروژه «افغان‌ترانس» یک دهلیز ریلی است که قرار است آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به جنوب آسیا متصل کند.

بر اساس این طرح، مسیر راه‌آهن از شهر ترمذ در ازبکستان آغاز شده و پس از عبور از شهر مزارشریف و شهر کابل، به شهر پیشاور در پاکستان می‌رسد.

پیش از این نیز تفاهم‌نامه مطالعات فنی این پروژه میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان امضا شده بود؛ اما ورود روسیه به عنوان تأمین‌کننده دانش فنی و سرمایه‌گذار بالقوه، اهمیت و ابعاد بین‌المللی این طرح را افزایش داده است.

در همین حال، «محمد اشرف حق‌شناس» سخنگوی وزارت زیرساخت افغانستان اعلام کرده است که شرکت مجری مطالعات این پروژه انتخاب شده و به‌زودی کار عملی آن آغاز خواهد شد.

کارشناسان معتقدند در شرایطی که افغانستان پس از سال‌ها جنگ به دنبال گسترش پیوندهای اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه است، این دهلیز ریلی می‌تواند هزینه ترانزیت کالا میان شمال و جنوب آسیا را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و وابستگی منطقه به مسیرهای دریایی پرخطر را کم کند.

