به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) _ ابنا _با ادامه تنشها میان افغانستان و پاکستان، روسیه بهعنوان یکی از بازیگران جدید در این بحران، آمادگی مشروط خود را برای ایفای نقش میانجی اعلام کرده است. نشریه «دیپلمات» در گزارشی مینویسد که تلاشهای پیشین برای کاهش تنش میان کابل و اسلامآباد، از جمله ابتکارهای چین، ترکیه، قطر و عربستان سعودی، تاکنون به نتیجه پایدار نرسیده است.
بر اساس این گزارش، چین نیز پیشتر با میزبانی گفتوگوهای دو طرف در شهر ارومچی تلاش کرده بود زمینه کاهش تنش را فراهم کند.
با وجود ارزیابیهای اولیه مثبت از این نشستها، وضعیت امنیتی میان دو طرف همچنان متشنج باقی مانده و درگیریها بهگونه پراکنده ادامه دارد.
ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، گفته است که مسکو در صورت درخواست همزمان کابل و اسلامآباد آماده میانجیگری خواهد بود.
او وضعیت کنونی را «تأسفبار» توصیف کرده، اما در عین حال احتمال وقوع جنگ گسترده میان دو طرف را بعید دانسته است.
به گفته او، روسیه خواهان توقف حملات متقابل و حرکت به سمت کاهش تنش است، اما بدون درخواست رسمی دو طرف قصد ورود مستقیم به این روند را ندارد.
در همین حال، فیصل نیاز ترمذی، سفیر پاکستان در روسیه، اعلام کرده است که اسلامآباد از مسکو خواسته تا در این بحران نقش میانجی ایفا کند.
او ضمن استقبال از این پیشنهاد، افغانستان را متهم کرده که از فرصتها برای تجدید قوا استفاده میکند.
در مقابل، مقامهای حکومتی افغانستان این اتهامات را رد کرده و آن را مسائل داخلی پاکستان عنوان کردهاند.
گزارش «دیپلمات» میافزاید که تاکنون نشانهای از درخواست رسمی کابل برای میانجیگری روسیه منتشر نشده و مسکو نیز با احتیاط در حال بررسی شرایط است تا بدون اجماع دو طرف وارد این روند نشود.
این نشریه همچنین تأکید میکند که نگرانیهای روسیه تنها به ابعاد سیاسی محدود نمیشود.
به گفته تحلیلگران، مسکو تهدید شاخه خراسان داعش را یک چالش مشترک برای منطقه میداند و تشدید تنش میان افغانستان و پاکستان را مانعی در مسیر مقابله با این گروه ارزیابی میکند.
علاوه بر این، پروژههای اقتصادی منطقهای از جمله راهآهن ترانس–افغانستان و دسترسی به بنادر پاکستان نیز در صورت ادامه درگیریها با خطر مواجه خواهند شد.
در همین چارچوب، پیشنهاد ایجاد یک سازوکار چهارجانبه میان روسیه، چین، افغانستان و پاکستان نیز مطرح شده است.
