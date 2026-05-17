ایران ترور «عزالدین حداد» فرمانده کل گردان های قسام را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای اقدام تروریستی رژیم سفاک صهیونیستی در ترور «عزالدین حداد» فرمانده کل گردان های قسام را به شدت محکوم کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه اقدام تروریستی رژیم سفاک صهیونیستی در ترور عزالدین حداد فرمانده کل گردان های قسام همسر و فرزندش را به شدت محکوم می کند و شهادت این مجاهد بزرگ و همسر و فرزندش در راه آرمان الهی انسانی فلسطین را به رهبری جنبش حماس ملت مجاهد و صبور فلسطین و آحاد مسلمانان و آزادگان جهان تبریک و تسلیت می گوید.

همچنین در بیانیه وزارت امور خارجه تصریح شده است: این اقدام تروریستی و ترورهای مشابه بخشی از طرح جنایتکارانه اسرائیل برای محو استعماری فلسطین است و آمریکا به عنوان بزرگترین حامی تسلیحاتی مالی و سیاسی رژیم آپارتاید صهیونیستی شریک جرم تک تک این جنایات است.

وزارت امور خراجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه تأکید کرد: ترور بزدلانه رهبران و نخبگان فلسطینی نشانه روشن استیصال و درماندگی رژیمی است که علیرغم ارتکاب هولناک ترین جنایات و کشتار صدها هزار انسان بیگناه در هشت دهه گذشته نتوانسته است روح مقاومت در برابر اشغالگری آپارتاید و استعمار خشن را در ذهن و قلب مردم فلسطین بخشکاند، به نحوی که فلسطینیان بیش از هر زمانی مصمم به مبارزه برای احقاق حقوق انسانی خود به ویژه حق تعیین سرنوشت شده اند.

همچنین در این بیانیه تأکید شده است: بدون تردید حذف جسمانی فرماندهان مقاومت و نخبگان فلسطینی نه تنها خللی به مکتب و مسیر مقاومت وارد نخواهد کرد بلکه الهام بخش رهروان و مجاهدان راه عزت و آزادی فلسطین خواهد شد.

گفتنی است گردان‌های شهید عزالدین القسام شاخه نظامی حماس روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که عزالدین الحداد (ابوصهیب) فرمانده این گردان‌ها در عملیات ترور بزدلانه و در نقض آشکار توافق به شهادت رسید.

